Jil Sander: To ντεμπούτο του Simone Bellotti στα ιστορικά κεντρικά γραφεία του οίκου στην Piazza Castello

Για το ντεμπούτο του στον οίκο Jil Sander, ο Simone Bellotti, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του οίκου τον Μάρτιο, επέλεξε τα κεντρικά γραφεία του οίκου στο Μιλάνο με τη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 να αποτελεί «ύμνο» στον μινιμαλισμό

Σε ένα τοπίο με ολόλευκους τοίχους, τεράστια παράθυρα και μαύρες ράμπες, η Guinevere Van Seenus, ένα μοντέλο που συνδέεται εδώ και καιρό με τον οίκο Jil Sander, άνοιξε το show, με τη συλλογή του Simone Bellotti να είναι ορισμός της κομψότητας και κυρίως της απλότητας - με μερικά όμως twists.

Ο σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή στον ιστορικό εκθεσιακό της χώρο, στην Piazza Castello, λίγα βήματα από το εμβληματικό κάστρο Sforzesco της πόλης, μέσα σε ένα κτίριο του 19ου αιώνα που στεγάζει επίσης τα κεντρικά της γραφεία.

Jil Sander: To ντεμπούτο του Simone Bellotti πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά κεντρικά γραφεία του οίκου στην Piazza Castello

Ο χώρος, ο οποίος πριν από τις ανακαινίσεις της δεκαετίας του 1950 ήταν κινηματογράφος, χαρακτηρίζεται από τους υπόλευκους εσωτερικούς χώρους του και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό, λεπτομέρειες που τον κατέστησαν ιδανικό spot για την πασαρέλα του Simone Belloti. Τα μεγάλα παράθυρα έχουν θέα στη μεσαιωνική οχύρωση της πλατείας που χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τον Φραντσέσκο Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, ένα ακόμη στοιχείο που συνέβαλε στο έντονο vibe του show.

Όσο για τη ραπτική του, είδαμε μια «στροφή» του σχεδιαστή προς μια έντονη αναδιαμόρφωση των μινιμαλιστικών κωδίκων του, με τα νέα σχέδια της συλλογής να ταλαντεύονται μεταξύ καθαρών γραμμών, σιλουέτες με μικρές λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και cropped πλεκτά. Τα αξεσουάρ από την άλλη, εκκεντρικά και έντονα, ξεχώρισαν με τις γυναικείες τσάντες και τα μοκασίνια, πολύχρωμα και κλασικά, να «παντρεύουν» το κλασικό με το σύγχρονο σε ένα «παιχνίδι» μινιμαλισμού και κομψότητας.

Δες το show στο παρακάτω βίντεο