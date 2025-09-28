Η Louis Vuitton γιορτάζει 100 χρόνια Art Deco σε μία έκθεση που γιορτάζει έναν αιώνα σχεδιασμού και κομψότητας

Ο οίκος Maison Louis Vuitton άνοιξε τις «πόρτες» του σε μια εντυπωσιακή έκθεση στην καρδιά του Παρισιού, την έκθεση Louis Vuitton Art Deco

Με αφορμή την 100η επετείο της Διεθνούς Έκθεσης Διακοσμητικών και Μοντέρνων Βιομηχανικών Τεχνών του 1925, μιας καίρεας στιγμής για το Art Deco, ο οίκος Louis Vuitton γιορτάζει αυτή τη σελίδα της ιστορίας με μια έκθεση που ανατρέχει σε έναν αιώνα σχεδιασμού του, κομψότητας και κοινής δημιουργικότητας.

«Ο Οίκος έχει την τιμή να ανακοινώσει την έκθεση "Louis Vuitton Art Deco", μια νέα έκθεση που θα ανοίξει σύντομα στο Παρίσι. Παρουσιάζεται με την ευκαιρία της 100ής επετείου της Διεθνούς Έκθεσης Μοντέρνων Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών και ανατρέχει στην ιστορική στιγμή του κινήματος Art Deco και τιμά την επιδραστική συμμετοχή του Louis Vuitton στην αρχική έκθεση»

Louis Vuitton

Από τις απαρχές του o οίκος Louis Vuitton έχει μετατρέψει τα ταξίδια σε τέχνη με βαλίτσες και αξεσουάρ που συνδυάζουν στυλ και ευρηματικότητα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Gaston-Louis Vuitton πρόσθεσε την καλλιτεχνική του πινελιά, δίνοντας στον οίκο μια αποφασιστικά δημιουργική και σύγχρονη διάσταση. Συνεργάστηκε με σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Pierre-Émile Legrain, Camille Cless-Brothier και Gaston Le Bourgeois, και αυτές οι συνεργασίες, που ενώθηκαν υπό τις Éditions d'art, οδήγησαν στο απόγειο του οίκου στην έκθεση του 1925, μια κομβική στιγμή που καθιέρωσε τον Louis Vuitton στην ιστορία της Art Deco.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο LV Dream, απέναντι από το Samaritaine, έναν χώρο βυθισμένο στην ιστορία, ανάμεσα στις αποβάθρες του Σηκουάνα, τα πολυκαταστήματα, την τέχνη και την πολυτέλεια. Φυσικά η τοποθεσία δεν είναι τυχαία, κάθε άλλο, είναι συμβολική καθώς αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ιστορίας του 1ου διαμερίσματος.

Στην έκθεση Louis Vuitton Art Deco θα παρουσιαστούν περισσότερα από 300 κομμάτια που υμνούν την κληρονομιά του οίκου, όπως τα χαρακτηριστικά μπαούλα και οι εμβληματικές τσάντες, τα ρούχα αλλά και σπάνια αντικείμενα και αρχεία. Όλα τα παραπάνω εκτίθενται σε οκτώ θεματικές αίθουσες, με σκοπό τα ταξιδέψουν τους επισκέπτες στον χρόνο και στον φανταστικό κόσμο του στιλ Art Deco.