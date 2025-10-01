Μια πασαρέλα - ορισμός του inclusivity και του women empowerment: Άντι ΜακΝτάουελ και Τζέιν Φόντα έλαμψαν στην πασαρέλα της L’Oreal Paris

Η φετινή πασαρέλα ήταν ένας ύμνος στην αυθεντικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση

Το Παρίσι βρίσκεται σε fashion ρυθμούς αυτή την εβδομάδα, με τα λαμπερά shows, τα fashion ντεμπούτα και τις πασαρέλες να έχουν τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους, η L’Oreal Paris όμως έστειλε για ακόμη μια φορά ένα δυνατό μήνυμα περί ηλικιακών ορίων και στερεοτύπων με μούσες του show της, μεταξύ άλλων την Άντι ΜακΝτάουελ, την Έλεν Μίρεν και τη Τζέιν Φόντα.

Μια πασαρέλα - ορισμός του inclusivity και του women empowerment

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της L’Oreal Paris, το φετινό θεματικό ντεφιλέ ήταν αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση και τη δύναμη της αυτοεκτίμησης, ένα show που τιμά ό,τι πραγματικά έχει σημασία, ενώνοντας την ομορφιά, τη μόδα και τον φεμινισμό.

Επαναπροσδιορίζοντας λοιπόν το εμβληματικό γαλλικό μότο «Liberté. Egalité. Sororité» η L’Oreal Paris προσκάλεσε στην πασαρέλα της μπροστά από το Hôtel de Ville ονόματα όπως η Τζέιν Φόντα και η Ελεν Μίρεν αποδεικνύοντας πως το να πιστεύεις στον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, αντιθέτως θα έπρεπε να είναι δεδομένο.

Η Έλεν Μίρεν και η Τζέιν Φόντα έλαμψαν στην πασαρέλα της L’Oreal Paris

Στην πασαρέλα η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ, Έλεν Μίρεν, ακτινοβολούσε αυτοπεποίθηση φορώντας ένα ασημί, μακρυμάνικο τοπ, μαύρα σατέν γάντια και ένα μαύρο παντελόνι ενώ το beauty look της ήταν επιμελώς ατημέλητο, με μαύρο eyeliner, ρουζ, ροζ κραγιόν και τα μαλλιά της κομμένα σε ένα κοντό καρέ. Η εμφάνισή της δεν ήταν μονάχα μια δυναμική προσθήκη στην πασαρέλα αλλά η απόδειξη πως η ομορφιά πηγάζει πρώτα από μέσα μας.

H 67 χρονη Άντι ΜακΝτάουελ, αγκαλιάζοντας κάθε κεφάλαιο και κάθε επιτυχία της καριέρας και της ζωής τη, περπάτησε αποπνέοντας μια μοναδική αυτοπεποίθηση φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σατέν σύνολο από Helen Anthony. Με κόκκινα χείλη, απαλό μακιγιάζ και τα γκρίζα μακριά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της απέδειξε πως η αυθεντικότητα είναι αυτή που ξεχωρίζει.

Από την άλλη, η Τζέιν Φόντα στα 87 της θύμισε σε όλους γιατί θεωρείται ένα από τα fashion icon της γενιάς της. Με ένα metallic χρυσό φόρεμα, ένα απαλό μακιγιάζ με έμφαση στα χείλη και τα κοντά γκρίζα μαλλιά της να σχηματίζουν απαλές μπούκλες, πραγματοποίησε ένα catwalk γεμάτο λάμψη και αυτοπεποίθηση, σαν ύμνο στην αυθεντικότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Μεταξύ άλλων γυναικών που είδαμε στην πασαρέλα ήταν η Βαιόλα Ντέιβις, η Εύα Λονγκόρια, η Χάιντι Κλουμ, η Γκίλιαν Άντερσον και η Κένταλ Τζένερ.