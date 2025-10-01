Η Έλεν Μίρεν απήγγειλε… Beatles και άνοιξε το show της Stella McCartney στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι αποτελεί σίγουρα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια fashion σκηνή

Ήδη οι σχεδιαστές γοητεύουν με τις πασαρέλες και τις νέες συλλογές τους αν όμως μια στιγμή πρέπει να μπει στα highlights αυτή είναι η στιγμή που η Έλεν Μίρεν ανοίγει το show της StellaMcCartney απαγγέλοντας στίχους από το εμβληματικό τραγούδι «Come Together» των Beatles.



Για το show με τίτλο «COME TOGETHER» στο Παρίσι η Stella McCartney παρουσίασε μια συλλογή με οικολογική ευαισθησία και συνείδηση, μια συλλογή με 98 % βιώσιμα υλικά και 100 % cruelty‑free.

Η συλλογή της Stella McCartney

Χωρίς καθόλου δέρματα, γούνες, φτερά ή εξωτικά δέρματα, η Stella McCartney δημιούργησε τη συλλογή Καλοκαίρι 2026 με καινοτομίες όπως η FEVVERS, μια φυτικής προέλευσης εναλλακτική λύση για τα φτερά, και η PURE.TECH, ένα ύφασμα με δυνατότητα απορρόφησης ρύπων από τον αέρα.

Στην πασαρέλα είδαμε έντονα τον απόηχο της δεκαετία του ’80, με ανδρόγυνα στιλ, παντελόνια με πιέτες και πουκάμισα εμπνευσμένα από εκείνη την εποχή, φορέματα με κρόσσια και cargo χαρακτήρα ενώ η χρωματική παλέτα κυμαίνονταν από παστέλ ροζ αποχρώσεις μέχρι χακί, γκρι και καφέ. Φυσικά δεν έλειψαν και οι σατέν υφές και τα crochet στοιχεία.

Η Έλεν Μίρεν απήγγειλε… Beatles και άνοιξε το show της Stella McCartney

Όσο για το highlight της βραδιάς; Η εμβληματική Έλεν Μίρεν δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη αφού από την πρώτη σειρά του κοινού σηκώθηκε και απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού «Come Together» των Beatles, με ποιητικό ύφος, μια δόση ειρωνείας και χιούμορ με βαθύ όμως νόημα.



Οι στίχοι των Beatles ήταν σαν να προμήνυαν την ουσία του show και της συλλογής της McCartney, που υφάνθηκε γύρω από την ανθρωπότητα, τα ζώα και τον πλανήτη, την οικολογική συνείδηση και τη βιωσιμότητα.





Όπως αναφέρεται στο Reuters, η Έλεν Μίρεν backstage αποκάλυψε ότι αρχικά θεώρησε την ιδέα «διασκεδαστική», αλλά όσο το σκεφτόταν ένιωθε νευρικότητα. Με το δικό της μοναδικό τρόπο όμως έκανε τη στιγμή απόλυτα δική της (το ίδιο και τους στίχους), σηκώθηκε από τη θέση της, τα φώτα έπεσαν επάνω της και φορώντας ένα γκρι κοστούμι ξεκίνησε να απαγγέλει.



Με μια μικρή αλλαγή στους στίχους, όσον αφορά το γένος, με έντονη θεατρικότητα και αυτοπεποίθηση η Έλεν Μίρεν ξεκίνησε με τους στίχους και το κοινό έμεινε αποσβολωμένο να την κοιτά προσπαθώντας να κατανοήσει όσα ακούει.