Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Ένα νέο ψηφιακό αρχείο αναδεικνύει την κληρονομιά της σταρ με τα βιολετί μάτια

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποκαλύπτει σπάνιες στιγμές από τη ζωή της απόλυτης σταρ του Χόλιγουντ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, που αναδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους θεωρείται πως ενέπνευσε και άλλαξε τον κόσμο γύρω της

Το Ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά της εμβληματικής ηθοποιού, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένα αντικείμενα από την προσωπική της συλλογή, με την πρωτοβουλία να φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπό της, δίνοντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή και το έργο της γυναίκας που άλλαξε για πάντα την έννοια της διασημότητας.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν τα θεαματικά κοστούμια από τον κινηματογράφο αλλά και προσωπικά αντικείμενα που συνδέονται με τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας και της προσωπικής της ζωής. Ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια, το κίτρινο νυφικό που φόρεσε στον γάμο της με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον το 1964, δημιουργία της βραβευμένης ενδυματολόγου Αϊρίν Σάραφ.

elizabethtaylor.com

Ο Τιμ Μέντελσον, εκπρόσωπος του Ιδρύματος House of Taylor, δήλωσε ότι η απόφαση για τη δημιουργία του ψηφιακού αρχείου αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός φυσικού μουσείου αφιερωμένου στην ηθοποιό.

«Το αρχείο αυτό ήταν μέχρι τώρα προσβάσιμο μόνο για συγκεκριμένα projects στα οποία συμμετείχαμε άμεσα. Όμως, η επιθυμία μας είναι να δημιουργηθεί κάποια στιγμή ένα μουσείο για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η παρουσίαση αυτών των στοιχείων στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα» είπε.

elizabethtaylor.com

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ όμως δεν υπήρξε μόνο σταρ του κινηματογράφου αλλά ήταν και σύμβολο μόδας.

Η ιστορικός μόδας Τζάνις Χολμς, που συνεργάζεται με το House of Taylor, ανέφερε ότι η Τέιλορ είχε μια μοναδική σχέση με τους σχεδιαστές που την έντυναν: