Ο οίκος Schiaparelli παρουσίασε μια συλλογή… στο σκοτάδι, γεμάτη εκλεπτυσμένη σεξουαλικότητα και δυναμισμό

Το show του οίκου Schiaparelli πραγματοποιήθηκε στο Centre Pompidou, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, με τη ραπτική ταυτότητα του Ντάνιελ Ρόουζμπερι να μην απογοητεύει. Αυστηρή, αυθεντική και sexy, αναδείκνυε τον δυναμισμό μιας κυρίαρχης γυναίκας, με τα άνετα και κομψά σακάκια, τις φούστες τύπου pencil και τις άλλοτε διάτρητες γλυπτικές σιλουέτες να κυριαρχούν.

Schiaparelli: O Ντάνιελ Ρόουζμπερι έδωσε τον ρυθμό και τα μοντέλα του «χόρεψαν» στο σκοτάδι

Στη γεμάτη αντιθέσεις συλλογή είδαμε μεταξύ άλλων δερμάτινα κοκτέιλ φορέματα, ανάγλυφες σιλουέτες, άλλα διάτρητα και τολμηρά, άλλα σατέν και άλλα ζέρσεΐ και άλλα see through, σαν την ολόσωμη φόρμα που φόρεσε η Κένταλ Τζένερ για το catwalk της.



«Ο κόσμος σήμερα μπορεί να μοιάζει αμείλικτος, μια πολιτισμική μαύρη τρύπα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι να προσκολλώνται σε αυτό που τους φαίνεται σωστό - σε εμάς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κινούμαστε στον ρυθμό της καρδιάς των πελατών μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάχνουμε ρούχα που κάνουν αυτόν που τα φοράει να νιώθει την ελευθερία και την έκσταση που θέλουμε να νιώσουμε εμείς οι ίδιοι - στη σκηνή για μια σύντομη στιγμή, χωρίς ντροπή, χορεύοντας στο σκοτάδι» αναφέρει ο Ντάνιελ Ρόουζμπερι.

Kendall Jenner/ Φωτογραφία: Schiaparelli

H συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 «Dancer in the Dark» ήταν όλα αυτά που περιέγραψε ο Ντάνιελ Ρόουζμπερι. Ένας «ύμνος» στην αγάπη της Elsa Schiaparelli για την ένταση και τις απροσδόκητες τριβές. Κάθε κομμάτι ξεχωριστά και όλα μαζί, μοιάζουν με ένα καλειδοσκόπιο τεχνικών και ενώνονται από την εστιασμένη παλέτα τους από μαύρο, λευκό και βουργουνδί ενώ στην καρδιά αυτής της συλλογής βρέθηκε το πλεκτό trompe l'oeil, ένας φόρος τιμής στα πλεκτά της Έλσα.



Όσο για τα αξεσουάρ, από τα παπούτσια και τις νέες εκδοχές της τσάντας Secret, μέχρι τα κοσμήματα σαν πολύτιμοι λίθοι που έλαμπαν στο σκοτάδι, όλα έδιναν την απαραίτητη σουρεαλιστική νότα στη συλλογή.

Φωτογραφία: Schiaparelli

Σκοπός του σχεδιαστή ήταν το show να μοιάζει με μια εμπειρία φιλόδοξη και καθησυχαστική, σαν χορός στο σκοτάδι, απελευθερωτικός, εξίσου ιδιωτικός και εξίσου χαρούμενος – και τα κατάφερε.

