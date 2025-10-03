Loewe: Η νέα συλλογή υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των Hernandez και McCollough, είναι ένας «ύμνος» στο χρώμα και τις αντιθέσεις

Oι Lazaro Hernandez και Jack McCollough παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή για τον οίκο Loewe, την ισπανική εταιρεία δερμάτινων ειδών που ο Anderson ηγούνταν πριν τη μεταγραφή του για τον Dior

Το έργο τους τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης μόδας, με τη σχεδιαστική τους προσέγγιση να βασίζεται σε μια αυστηρή εξερεύνηση της χειροτεχνίας. Τώρα, υπό τα νέα τους καθήκοντα Hernandez και McCollough, επαναπροσδιορίζουν τον οίκο, χωρίς όμως να ξεχνούν τις αρχές και την ταυτότητά του.



Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως, το νέο όραμα για τη Loewe έχει χρώμα, αντιθέσεις και παιχνιδιάρικα στοιχεία που ενθουσιάζουν.

Το νέο όραμα για τον οίκο Loewe είναι γεμάτο χρώματα και αντιθέσεις



Στον χώρο της επίδειξης για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 της Loewe, ένα μοναδικό έργο τέχνης του 1989, του Αμερικανού ζωγράφου και γλύπτη Ellsworth Kelly, «έδινε το σύνθημα» για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον οίκο, γεμάτο χρώμα και απροσδόκητους παιχνιδιάρικους συνδυασμούς.

Με τίτλο «Yellow Panel with Red Curve», το έργο μιλά με τόλμη μέσα από χρώμα, μορφή και αντίθεση, σύμβολο νέων οραμάτων και θεμάτων για τον οίκο που παρουσιάστηκε σήμερα.



«Σε αυτό βρίσκεται μια ζωντάνια και τακτικότητα που φαίνεται θεμελιώδης για τον οίκο, μια χρωματική ένταση και ένας αισθησιασμός που μοιάζει εγγενής στις ισπανικές ρίζες του. Λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης, ως προοίμιο των ειδών, για το τι βρίσκεται μπροστά μας» είπαν μεταξύ άλλων οι δημιουργικοί διευθυντές Jack McCollough και Lazaro Hernandez.

Πράγματι, η νέα συλλογή ήταν γεμάτη χρώματα, αντιθέσεις και συνθέσεις. Είδαμε στην πασαρέλα αξεσουάρ, όπως τα καπέλα που ξεχώρισαν, αλλά και jelly shoes με twist. Άνετες και πρακτικές τσάντες, καινοτόμα υφάσματα, πετσετέ φορέματα και γλυπτικές σιλουέτες, δερμάτινα φορέματα ενώ δεν έλειψαν και οι χρωματιστές ρίγες και τα prints.



Όσον αφορά τη χρωματική παλέτα, το κίτρινο και το κόκκινο κυριάρχησαν, με το μπλε και το πράσινο να δίνουν μια γήινη νότα στη συλλογή ενώ η τάση του no pant επανερμηνεύτηκε και παρουσιάστηκε με την πιο… Loewe μορφή της.



