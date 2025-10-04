PFW: Η Σάρα Μπάρτον «έντυσε» την ισχυρή θηλυκότητα, με υπογραφή Givenchy

Η Σάρα Μπάρτον παρουσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι τη δεύτερη συλλογή της για τον οίκο Givenchy και ναι, ήταν ο ορισμός της φινετσάτης ισχυρής θηλυκότητας

«Αντί να καταφύγω σε όλα τα ανδρικά αρχέτυπα για να ενδυναμώσω μια γυναίκα, σκέφτηκα, "πώς ενδυναμώνεις μια γυναίκα μέσα από τα θηλυκά αρχέτυπα;"» Εξ ου και τα κορμάκια, τα διάφανα φορέματα με ζαρωμένα πλεκτά, τα mules με τακούνια και η γενικευμένη στάση «νους για δουλειά, σώμα για αμαρτία» της συλλογής» δήλωσε μεταξύ άλλων η Σάρα Μπάρτον, όπως διαβάζουμε στο Vogue Runway.

Η Σάρα Μπάρτον «έντυσε» την ισχυρή θηλυκότητα, με υπογραφή Givenchy

Στην πασαρέλα για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 του οίκου Givenchy είδαμε κομμάτια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και «ντύνουν» με τον πιο φινετσάτο τρόπο την ισχυρή θηλυκότητα. Εκτός από δερμάτινα jackets και blazers, κορμάκια, γλυπτικά φορέματα και δερμάτινες φούστες, είδαμε ένα εντυπωσιακό παλτό με ανοιχτούς ώμους σε μπλε αποχρώσεις, κεντημένο με μια επιτηδευμένη αφέλεια και με τις μεταξωτές κλωστές του να κινούνται στον ρυθμό του catwalk.

Επιπλέον, ένα λευκό φόρεμα σαν σεντόνι, το οποίο το μοντέλο κρατούσε σφιχτά στα χέρια του και ένα ροδακινί σετ διακοσμημένο με φτερά από σιφόν.

Η σχεδιάστρια επανεξέτασε μερικές σιλουέτες από την πρώτη της συλλογή αποκαλύπτοντας το στιλ κλεψύδρας ενώ παράλληλα παρουσίασε μια σειρά τούλινων see through φορεμάτων και μια σειρά από δαντελένια ονειρεμένα κομμάτια.

Το show της Σάρα Μπάρτον έκλεισε η Κάια Γκέρμπερ φορώντας ένα λευκό κεντημένο bralette, μια ασύμμετρη ζακάρ φούστα, και ανοιχτόχρωμα εκκεντρικά ροζ παπούτσια.

Από την άλλη, δυο εμφανίσεις που είδαμε, τόσο στην πασαρέλα, όσο και στο front row, ήταν το σύνολο με αλυσίδες από κρύσταλλα και ασημένιες λεπτομέρειες, το οποίο φόρεσε η Σαρλίζ Θερόν στην πρώτη σειρά των θεατών το show αλλά και το midi τούλινο φόρεμα, διάφανο και με βολάν λεπτομέρειες στο μπούστο, το οποίο φόρεσε η Τζένα Ορτέγκα για να παρακολουθήσει την επίδειξη μόδας.



