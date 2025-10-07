Chanel: O Matthieu Blazy έκανε το ντεμπούτο του παρουσιάζοντας το νέο όραμά του για τη Chanel σε ένα φουτουριστικό σκηνικό γεμάτο «λαμπερούς» πλανήτες

Το ντεμπούτο του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel ήταν το πιο πολυαναμενόμενο show της φετινής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι

Με νέα πρόσωπα στην πασαρέλα τους και με μπόλικη φρέσκια ενέργεια, ο Matthieu Blazy αναζωπύρωσε τη φλόγα του οίκου εγκαινιάζοντας μια νέα, συναρπαστική εποχή για τη Chanel.

Στην πρώτη του εμφάνιση ως δημιουργικός διευθυντής της Chanel, ο Blazy απέδειξε ότι δεν έχει έρθει απλώς για να συνεχίσει το έργο των προηγούμενων σχεδιαστών, αντιθέτως σκοπεύει να το εξελίξει συνδυάζοντας το ρομαντικό παρελθόν με ένα τολμηρό μέλλον.

«Η Chanel έχει να κάνει με την αγάπη. Η γέννηση της Μοντερνικότητας στη μόδα προέρχεται από μια ιστορία αγάπης. Αυτό είναι που βρίσκω πιο όμορφο, δεν έχει χρόνο ή χώρο. Αυτή είναι μια ιδέα ελευθερίας. Η ελευθερία που φορέθηκε και κατακτήθηκε από την Gabrielle Chanel» είπε ο Matthieu Blazy.

Το ντεμπούτο του Matthieu Blazy για τη Chanel

Η επίδειξη για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais το οποίο μεταμορφώθηκε σε ένα σουρεαλιστικό ηλιακό σύστημα, με φωτεινούς πλανήτες και έναν γιγαντιαίο ήλιο 15 μέτρων, ένα περιβάλλον που προμήνυε το μεγαλείο του νέου κεφαλαίου για τη Chanel.

Με φόντο αυτό το φουτουριστικό σκηνικό, ο Blazy παρουσίασε μια συλλογή που κινήθηκε ανάμεσα στο κλασικό και το τολμηρό. Με κύριο μέλημά του να τιμήσει τα εμβληματικά στοιχεία του οίκου που «παίρνει» στα χέρια του, επαναπροσδιόρισε το παρελθόν ανοίγοντας διάπλατα έναν πλούσιο και γεμάτο «όνειρα» μέλλον.

Η πασαρέλα άνοιξε και τα μοντέλα φορούσαν παντελόνια εμπνευσμένα από τον Boy Capel, τον μεγάλο έρωτα της Coco Chanel. Ανδρόγυνες γραμμές, military jackets με twists και φούστες έδιναν ένα vintage αλλά ταυτόχρονα vintage αέρα με μια αξιοθαύμαστη ισοροπία.

«Για αυτή την πρώτη επίδειξη ήθελα να κάνω κάτι αρκετά παγκόσμιο, σαν ένα όνειρο, κάτι έξω από τον χρόνο, και με γοήτευσε το σύμπαν των αστεριών, ένα θέμα τόσο αγαπητό στον Οίκο. Όλοι παρατηρούμε τον ίδιο ουρανό και νομίζω ότι μας προκαλεί τα ίδια συναισθήματα».

Στο catwalk είδαμε τη Λουξ Πασκάλ να κάνει το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, με την παρουσία της να έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, όχι μόνο λόγω της συμμετοχής της στην LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και για το ότι φέρνει μαζί της μια νέα, πιο συμπεριληπτική οπτική στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Τα highlights του show

Από την άλλη, η χαρακτηριστική tweed ύφανση του οίκου ανανεώθηκε και, πιο ανάλαφρη από ποτέ, απέκτησε μεγαλύτερη κίνηση και έντονα μοτίβα. Φυσικά δεν έλειψαν και τα oversized αξεσουάρ, τα εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα, τα statement σκουλαρίκια και headpieces, δείγμα του παιχνιδιάρικου αλλά και εφευρετικού πνεύματος του σχεδιαστή.

Όσο για τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής; Οι φούστες με φτερά, τα φορέματα με κεντημένα λουλούδια, τα διάφανα υφάσματα με χρυσές λεπτομέρειες οι οποίες έδιναν μια παραμυθένια νότε στο φουτουριστικό τοπίο του Blazy.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως, η Awar Odhiang έγραψε ιστορία ως το τρίτο μαύρο μοντέλο που κλείνει το show της Chanel. Χόρεψε στην πασαρέλα, φορώντας μια φαντασμαγορική πολύχρωμη φούστα με φτερά και ένα μεταξωτό πουκάμισο.

Η εμφάνισή της ήταν η απόλυτη αποθέωση της συλλογής και φυσικά το κοινό μετά από αυτό το «ταξίδι» σηκώθηκε όρθιο και χειροκρότησε τον σχεδιαστή αποδεικνύοντας πως το νέο όραμα της Chanel ήταν αυτό που ήθελαν να δουν.

