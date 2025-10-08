Φτερά και πούπουλα: Το στοιχείο που κυριάρχησε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και πρόκειται να γίνει το επόμενο huge trend

Αν κάτι διαπιστώσαμε από τις επιδείξεις της Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, είναι ότι τα φτερά θα κυριαρχήσουν στις τάσεις της μόδας αλλά αυτή τη φορά έρχονται πιο ανανεωμένα από ποτέ

Από τις πασαρέλες των κορυφαίων οίκων μόδας, είδαμε πως τα φτερά και τα πούπουλα μεταμορφώθηκαν από στοιχεία υπερβολής σε σύμβολο κομψότητας, φινέτσας και ηθικής, με έναν σύγχρονο τρόπο.

Τα φτερά, που άλλοτε συνδέονταν κυρίως με το θέαμα, το cabaret και γενικότερα τις επίσημες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, πλέον καταλαμβάνουν μια θέση και στα καθημερινά looks, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για μια τάση που επιστρέφει σε μια νέα, πιο εκλεπτυσμένη και ευέλικτη εκδοχή. Οίκοι όπως οι Prada, Loewe και Louis Vuitton παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή των φτερών αποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για μια μονοδιάστατη τάση.

Τα είδαμε σε λεπτομέρειες στα τελειώματα των μανικιών, στα στριφώματα των φορεμάτων, στα αξεσουάρ, ακόμα και στα παπούτσια, τόσο έξυπνα τοποθετημένα που έκλεβαν την παράσταση.

Βέβαια, αξίζει να πούμε πως τα φτερά και τα πούπουλα επιστρέφουν μεν με νέο χαρακτήρα, αλλά κυρίως με πιο ηθικές και βιώσιμες επιλογές. Η Stella McCartney για παράδειγμα, πιστή στη φιλοσοφία της για cruelty-free μόδα, παρουσίασε τα FEVVERS, μία καινοτόμο φυτική εναλλακτική στα φυσικά φτερά.

Οι οίκοι που παρουσίασαν τα φτερά στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους

Chanel

Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Matthieu Blazy στον οίκο Chanel πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, όπου φαντασία και μόδα συνυπήρχαν αρμονικά. Σε αυτή τη φουτουριστική συλλογή, φτερά εμφανίστηκαν με τρόπο παραμυθένιο, ενσωματωμένα σε φούστες και see through υφάσματα, αλλά και σε headpieces που έδωσαν μια παιχνιδιάρικη υφή. Όσο για το κομμάτι που ξεχωρίσαμε ήταν σίγουρα η εντυπωσιακή φούστα με πολύχρωμα φτερά που φόρεσε η Awar Odhiang κλείνοντας το show.

Balenciaga

Ο Pier Paolo Piccioli στο δικό του ντεμπούτο για τον οίκο Balenciaga, συνδύασε την ποίηση με το έντονο συναίσθημα. Τα φτερά απέκτησαν θεατρική διάσταση, άλλοτε ως εντυπωσιακά τελειώματα, άλλοτε ως υφασμάτινα «γλυπτά». Η παλέτα της συλλογής ήταν πλούσια, με κάθε look να ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό δράμα και τη minimal κομψότητα με τα φτερά να μην είναι διακριτικά αλλά μια statement προσθήκη που φώναζε συναίσθημα και ιστορία.

Mugler

Ο Miguel Castro Freitas, με έντονη αναφορά στις τολμηρές ρίζες του οίκου, μας γύρισε στα ΄90s και τα '00s όπου τα πούπουλα δεν ήταν απλώς διακοσμητικά αλλά μια προσθήκη καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε συνεργασία με το ιστορικό ατελιέ φτερών Maison Février, παρουσίασε κομμάτια που πάντρευαν το σύγχρονο design με την παραδοσιακή τέχνη των φτερών.

Stella McCartney

Η συλλογή της McCartney ήταν, για ακόμη μια φορά, ένα πρότυπο βιωσιμότητας. Χωρίς ίχνος φυσικού φτερού, αλλά με υφές και σιλουέτες που μιμούνταν το αποτέλεσμα, κατάφερε να δείξει πως η ηθική μόδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την... «κλασική». Στην επίδειξή της τα φτερά δεν ήταν απλά διακοσμητικά αλλά σύμβολα εξέλιξης, καινοτομίας και ευθύνης.

Givenchy

Η Σάρα Μπάρτον, με τη δεύτερή της συλλογή για τον οίκο Givenchy, πρότεινε μια νέα προσέγγιση στην έννοια της ισχυρής θηλυκότητας. Πέρα από τα δερμάτινα jackets, τις γλυπτικές σιλουέτες και τα τούλινα φορέματα, ξεχώρισε ένα ροδακινί σετ διακοσμημένο με φτερά από σιφόν, το οποίο απέπνεε κομψότητα και ανάλαφρη θηλυκή ενέργεια, ένα εντυπωσιακό παλτό με ανοιχτούς ώμους σε μπλε αποχρώσεις, κεντημένο με μια επιτηδευμένη αφέλεια και με τις μεταξωτές κλωστές και τα πούπουλα να κινούνται στον ρυθμό του catwalk.αλλά και τα παπούτσια με τις «φτερωτές» λεπτομέρειες.



Από τις ρετρό αναφορές του Mugler λοιπόν, στον οικολογικό σχεδιασμό της McCartney, και από το ρομαντισμό της Chanel μέχρι τη συναισθηματική ένταση του Balenciaga, τα πούπουλα έρχονται να κατακτήσουν τις τάσεις του αύριο και να ενσωματωθούν σε κάθε μικρή λεπτομέρεια κάθε outfit, από τα κοστούμια μέχρι τα παπούτσια μας, αν θέλεις λοιπόν να μείνει ενημερωμένη και in fashion, σίγουρα πρέπει να προσθέσεις κομμάτια με τέτοιες λεπτομέρειες.