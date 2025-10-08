Κεφάλαιο οργάνωση: Πώς θα φτιάξεις τη φθινοπωρινή σου ντουλάπα βήμα – βήμα, σαν επαγγελματίας

Η αλλαγή της εποχής είναι η ευκαιρία που ψάχνεις για να οργανώσεις την ντουλάπα σου

Όσο κι αν προσπαθείς να αποφύγεις την οργάνωση της ντουλάπας σου οι χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών δεν αφήνουν περιθώρια για άλλη αναβολή, για αυτό, έχουμε συγκεντρώσει βήμα – βήμα όσα πρέπει να κάνεις, σαν πραγματική επαγγελματίας.

Άλλωστε, μια καλά οργανωμένη γκαρνταρόμπα όχι μόνο σε βοηθά να βρίσκεις πιο εύκολα τα ρούχα σου, αλλά σε ενθαρρύνει να φοράς όσα αγαπάς και να αφήνεις πίσω αυτά που δεν σου κάνουν πια ή δεν ταιριάζουν στο στιλ σου.

Πώς θα φτιάξεις τη φθινοπωρινή σου ντουλάπα βήμα – βήμα, σαν επαγγελματίας

Κάνε τις σωστές ερωτήσεις

Πριν αρχίσεις να τακτοποιείς σκέψου ποια καλοκαιρινά κομμάτια μπορούν να φορεθούν και το φθινόπωρο με layering και ποια ρούχα δεν σου κάνουν ή δεν αντικατοπτρίζουν πια το προσωπικό σου στιλ; Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φτιάξεις μια λίστα με φθινοπωρινά κομμάτια που χρειάζεσαι.

Χώρισε τα ρούχα σου σε τρεις στοίβες

Στην πρώτη στοίβα βάλε ρούχα που σου κάνουν τέλεια, σε κάνουν να νιώθεις αυτοπεποίθηση και ταιριάζουν στην καθημερινότητά σου. Στη δεύτερη τοποθέτησε όσα πρόκειται να δωρίσεις, ρούχα που δεν σου κάνουν, δεν σου αρέσουν πια ή δεν έχεις φορέσει πάνω από ένα χρόνο και στην τρίτη όσα ρούχα δεν είσαι σίγουρη αν θέλεις ή όχι.

Αποθήκευση καλοκαιρινών ρούχων

Αφού αποφασίσεις τι θα κρατήσεις, πρέπει να αποθηκεύσεις σωστά τα καλοκαιρινά σου ρούχα. Πλύνε και σιδέρωσε όλα τα ρούχα πριν τα αποθηκεύσεις, χρησιμοποίησε θήκες ή κουτιά και βάλε μέσα πουγκιά λεβάντας ή ό,τι άλλο άρωμα θέλεις για να μείνουν φρέσκα.

Βγάλε τα φθινοπωρινά αγαπημένα σου

Πριν κρεμάσεις στη γκαρνταρόμπα σου τα φθινοπωρινά σου ρούχα, δοκίμασέ τα. Κράτησε όσα σου κάνουν και σου δίνουν αυτοπεποίθηση ενώ παράλληλα φτιάξε τη λίστα με τις αγορές που θέλεις να κάνεις.

Οργάνωση της φθινοπωρινής ντουλάπας

Οργάνωσε τα ρούχα σου ανά κατηγορία, δηλαδή αλλού τα πουλόβερ, αλλού οι μπλούζες και αλλού τα παντελόνια. Αυτό θα σε βοηθήσει να βρίσκεις πάντα αυτό που θέλεις ενώ μπορείς να δοκιμάσεις επίσης να οργανώσεις την γκαρνταρόμπα ανά χρώμα.



Editor's tip: Χρησιμοποίησε λεπτούς βελούδινους κρεμάστρες για να εξοικονομήσεις χώρο και να μην γλιστρούν τα ρούχα.

Τα αξεσουάρ

Φυσικά και τα αξεσουάρ έχουν τη δική τους θέση στη ντουλάπα σου, όπως κασκόλ, μαντήλια, ζώνες, για αυτό μπορείς να βρεις κουτιά αποθήκευσης ή ειδικές κρεμάστρες που στερεώνονται στην πόρτα της ντουλάπας. Έτσι θα τα έχεις οργανωμένα ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσεις πολύτιμο χώρο, ιδίως αν η ντουλάπα σου είναι μικρή.

