5 + 2 κομμάτια στο πιο τολμηρό και αισιόδοξο χρώμα της σεζόν που πρέπει να προσθέσεις asap στη γκαρνταρόμπα σου

Το πορτοκαλί χρώμα έχει κυριαρχήσει, όχι μονάχα στις fashion τάσεις του φθινοπώρου αλλά και στις τάσεις του interior design

Το πορτοκαλί χρώμα είναι αισιόδοξο και τολμηρό, απογειώνει κάθε outfit, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα basic σύνολο, ενώ το καλύτερο είναι πως, όλες του οι αποχρώσεις έχουν μια θέση στις φθινοπωρινές μας εμφανίσεις, κάτι που χαρίζει την απόλυτη ευελιξία μιας και μπορείς να βρεις το ιδανικό για εσένα ανάλογα με τα γούστα και την αισθητική σου.

Από το κορεσμένο πορτοκαλί που είδαμε στις φθινοπωρινές πασαρέλες μέχρι τις πιο έντονες και φωτεινές εκδοχές του, το πορτοκαλί μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου. Σκέψου έναν συνδυασμό με λευκό, με γήινες καφέ αποχρώσεις αλλά και με μπλε ή μοβ, για τις πιο τολμηρές που λατρεύουν να πειραματίζονται με το στιλ τους.

Ο συνδυασμός με γήινα καφέ, μουσταρδί ή ακόμη και ροζ και κόκκινα θα χαρίσει μια εξαιρετικά προσεγμένη τονική εμφάνιση ενώ ο συνδυασμός με ψυχρά χρώματα όπως το μπλε κοβαλτίου, το οποίο βρίσκεται στις τάσεις,ή με το πράσινο, θα χαρίσει σίγουρα ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Αν θέλεις να προσθέσεις στη συλλογή σου το πορτοκαλί χρώμα λοιπόν και δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις, παρακάτω έχουμε μια λίστα για εσένα, από ρούχα μέχρι αξεσουάρ, για να είσαι ενημερωμένη και στιλάτη σε κάθε στιγμή της ημέρας.

5 + 2 κομμάτια στο πιο τολμηρό και αισιόδοξο χρώμα της σεζόν

Answear

Μάλλινο πουλόβερ United Colors of Benetton/ Δες το εδώ



H&M

Παλτό μέχρι το γόνατο σε γραμμή Α/ Δες το εδώ

MODIVO

Sneakers/ Δες τα εδώ

Mat Fashion

Παντελόνα πλεκτή lurex/ Δες την εδώ

Zara

Μίντι φούστα με λεπτομέρεια βολάν/ Δες την εδώ

bonendis

Leather Shoulder Bag/ Δες την εδώ

Marks & Spencer

Μεταξωτή βαμβακερή μπλούζα με κλειστή στρογγυλή λαιμόκοψη/ Δες την εδώ