Xάιντι Κλουμ: Με little black dress σε event στο Βερολίνο – Με τρισδιάστατα μανίκια, σαν πραγματικό γλυπτό

Εντυπωσιακή και sexy

Η Χάιντι Κλουμ λατρεύει τις εκκεντρικές εμφανίσεις, με την πρόσφατή της να μπαίνει στη λίστα με τις αγαπημένες μας

To little black dress που φορούν οι γυναίκες της μόδας για τις επίσημες εκδηλώσεις -αλλά και όχι μόνο, έχει εξελιχθεί πολύ από την εποχή της Κοκό Σανέλ. Δεν είναι ένα απλό μαύρο μίνι φόρεμα, αλλά ένα statement κομμάτι με ιδιαίτερες λεπτομέρειες που απογειώνει κάθε εμφάνιση.

Από τα little black dresses με τα τολμηρά cut-outs, τα βολάν, τους έντονους ώμους και τις λαμπερές λεπτομέρειες, το εμβληματικό αυτό κομμάτι έχει επαναπροσδιοριστεί και, όπως απέδειξε και η Χάιντι Κλουμ, κυκλοφορεί πια στις πιο εντυπωσιακές και ακαταμάχητες εκδοχές του.

Xάιντι Κλουμ: Με little black dress σε event στο Βερολίνο – Με τρισδιάστατα μανίκια, σαν γλυπτό

Το μοντέλο έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του Blinded By Delight Grand Show στο Βερολίνο την Τετάρτη, με το φόρεμά της να μην περνά απαρατήρητο. Ήταν ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και γλυπτικό σχεδιασμό.

Getty Images

Αν κάτι όμως ξεχώρισε αυτό ήταν τα εντυπωσιακά μανίκια του. Με έντονες τρισδιάστατες καμπυλώσεις που «υμνούσαν» τη δεξιοτεχνία του φορέματος ενώ ακόμη μια λεπτομέρεια, το φόρεμα στο τελείωμά του είχε ακριβώς τις ίδιες λεπτομέρειες.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την τολμηρή επιλογή της Χάιντι Κλουμ να φορέσει ένα naked dress με δαντελένιες λεπτομέρειες, στην επίδειξη μόδας της Vetements κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Το φόρεσε με ένα oversized παλτό, μαύρα γυαλιά ηλίου και τράβηξε όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της, αποδεικνύοντας πως άξια θεωρείτε ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της γενιάς της.