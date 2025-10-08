Ο Μπεν Άφλεκ σε μια σπάνια αναφορά στα παιδιά του: “Δεν θα μπορούσα να είναι πιο υπερήφανος”

Ο Μπεν Άφλεκ μπορεί να έχει αναλάβει δεκάδες ρόλους στην καριέρα του, ωστόσο αν για έναν είναι υπερήφανος, είναι αυτός του πατέρα.

Ο Μπεν Άφλεκ έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο προσκήνιο λόγω της προσωπικής ζωής του. Από τη μία, ο πολυετής γάμος του με την Τζένιφερ Γκάρνερ και από την άλλη, ο μεγάλος έρωτας και η «επεισοδιακή» σχέση με την Τζένιφερ Λόπεζ, το όνομά του βρίσκεται συχνά στα lifestyle μέσα. Και μπορεί μέχρι σήμερα, ως σύζυγος να μην τα πήγε τόσο καλά, ωστόσο ως πατέρας είναι άψογος.

Ο Μπεν Άφλεκ έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα στη ζωή του. Ο ηθοποιός έχει δομήσει με τέτοιο τρόπο την καθημερινότητά του, ώστε να περνάει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί τους, παρά το γεγονός ότι δεν ζουν στο ίδιο σπίτι. Αυτός είναι και ο λόγος που πριν από περίπου έναν χρόνο μετακόμισε δίπλα στην κατοικία της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, με τον ηθοποιό να αναφέρεται δημόσια σε εκείνη με λόγια αγάπης.

Ben Affleck makes rare comment about co-parenting with ex-wife Jennifer Garner https://t.co/1aMnvm1WOI pic.twitter.com/CQZS9pN5SI — Page Six (@PageSix) October 7, 2025

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Kiss of the Spider Woman», στη Νέα Υόρκη, ο Μπεν Άφλεκ παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματά τους. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδιά του, τη 19χρονη Βάιολετ, τη 16χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ, αλλά και στη μητέρα τους, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για τα παιδιά μου, δεν μπορώ καν να το περιγράψω», δήλωσε αρχικά στο Access Hollywood.

Μιλώντας για τη μεγαλύτερη κόρη του, σχολίασε: «Η Βάιολετ μοιάζει στη μητέρα της. Είναι εκπληκτική». Έπειτα, έκανε μια ειδική αναφορά στην Τζένιφερ Γκάρνερ, λέγοντας: «Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν σπουδαίο άνθρωπο δίπλα μου και υπέροχα παιδιά. Είναι η χαρά της ζωής μου και νιώθω ευλογημένος κάθε ημέρα. Αυτό με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν δέκα χρόνια αργότερα, το 2015. Ωστόσο, η διαδικασία του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκε το 2018. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνεργάζονται άψογα για τα παιδιά τους και έχουν καθημερινή επαφή. Μάλιστα, όταν ο ηθοποιός είχε χωρίσει από την Τζένιφερ Λόπεζ, φημολογείται πως η Τζένιφερ Γκάρνερ ήταν εκείνη που τον στήριξε ψυχολογικά.