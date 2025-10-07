Τζένιφερ Λόπεζ & Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, μετά το διαζύγιο - Τι γίνεται στο Χόλιγουντ;

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ μας επιβεβαίωσαν γι’ ακόμα μια φορά πως το Χόλιγουντ αγαπάει πολύ το σουηδικό μοντέλο σχέσεων.

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ: μια σχέση που δεν θα τελειώσει ποτέ; Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2003 και έγιναν πολύ γρήγορα ζευγάρι. Ο έρωτάς τους ήταν τόσο δυνατός, που μέσα σε λίγους μήνες αρραβωνιάστηκαν και ξεκίνησαν τις προετοιμασίες του γάμου τους. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα οδηγήθηκαν στον χωρισμό. Και οι δύο προχώρησαν, όμως δεν ξέχασαν. 17 χρόνια μετά, το 2021, η ζωή τους ένωσε ξανά. Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, ζώντας έναν θυελλώδη έρωτα. Παντρεύτηκαν το 2022 και λίγο μετά τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους εκδόθηκε το διαζύγιό τους.

Τόσο κατά την περίοδο της σχέσης τους όσο και στη φάση του χωρισμού, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός απασχόλησαν έντονα τα lifestyle μέσα. Μάλιστα, οι φήμες περί «επεισοδιακού» χωρισμού μονοπώλησαν, πολλές φορές, το ενδιαφέρον. Όλο αυτό το διάστημα, μετά το διαζύγιο, έχουμε διαβάσει αρκετές φορές πως οι δυο τους έχουν μια τυπική επικοινωνία για χάρη των παιδιών τους, τα οποία δέθηκαν και έγιναν κατά κάποιον τρόπο οικογένεια. Αυτό που συνέβη, όμως, χθες, στη Νέα Υόρκη δεν το περιμέναμε - κι ας υπήρχε επαγγελματικό background.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», στην οποία παίζει η τραγουδίστρια. Το πρώην ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν έλειψαν οι πιο «προσωπικές» στιγμές. Για παράδειγμα, σε ένα από τα «κλικ», βλέπουμε τον ηθοποιό να της ψιθυρίζει κάτι στο αυτί, ενώ σε ένα άλλο οι δυο τους κοιτιούνται και χαμογελούν. Ανάμεσά τους υπήρχε οικειότητα και ήταν ιδιαίτερα φιλικοί.

Και οι δύο παραχώρησαν δηλώσεις στα μέσα που κάλυπταν την πρεμιέρα, με τον Μπεν Άφλεκ να αναφέρει αρχικά: «Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά - και το έκανε. Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα. Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ».

Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε: «Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό. Η ταινία μιλά για τη φυγή από την πραγματικότητα, για το πώς ο κινηματογράφος και η τέχνη μάς σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να δουλέψω σ’ αυτό το πρότζεκτ ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και με βοήθησε να ξεπεράσω μια δύσκολη φάση στην προσωπική μου ζωή».

