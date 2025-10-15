Rick Owens: Πώς με μια αποκλειστική συλλογή επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη πολυτέλεια

Ο Rick Owens, ο σχεδιαστής που κατάφερε να παντρέψει τη σκοτεινή αισθητική με την υψηλή ραπτική, παρουσίασε μία αποκλειστική συλλογή στο ιστορικό κατάστημα Bergdorf Goodman, στη Νέα Υόρκη

Με επιλεγμένα κομμάτια από τον ίδιο τον Rick Owens σε συνεργασία με τους Yumi Shin, Chief Merchandising Officer του Bergdorf Goodman, το αποτέλεσμα είναι μία capsule συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στον θεατρικό μινιμαλισμό του σχεδιαστή και τη διαχρονική αστική κομψότητα που χαρακτηρίζει το θρυλικό πολυκατάστημα της πέμπτης λεωφόρου.

Ένα αφιέρωμα στην αστική κομψότητα των '30s

Ο Owens, γνωστός για την avant-garde προσέγγισή του, περιγράφει τη συλλογή ως ένα φόρο τιμής στη «λαμπερή αστική κομψότητα της δεκαετίας του '30», όπως εκείνος την έχει συνδέσει με το Bergdorf Goodman. Από μακριά κασμιρένια παλτό, art deco jackets με κρόσσια και τουαλέτες, κάθε κομμάτι θυμίζει περισσότερο έργο τέχνης παρά ενδύμα.

Επιπλέον, οι βιτρίνες του Bergdorf μεταμορφώθηκαν σε εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από τα έργα γης των Michael Heizer και Robert Smithson, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ατμοσφαιρικό σύμπαν του Owens.

Rick Owens: Πώς με μ ια αποκλειστική συλλογή επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη πολυτέλεια

Η αποκλειστική αυτή συνεργασία δεν είναι απλώς μια σειρά ρούχων, είναι ένα... σύμπαν για όσους αγαπούν τη μόδα που ξεφεύγει από τις τάσεις και αγγίζει τα όρια της τέχνης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Yumi Shin, «ο Rick Owens έχει επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη πολυτέλεια, ενοποιώντας τα αντικομφορμιστικά στοιχεία με αψεγάδιαστη δεξιοτεχνία».

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα καταστήματα Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη.