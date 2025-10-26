Πώς ο Glen Luchford επαναπροσδιόρισε την αισθητική της μόδας μέσα από τον φακό του, από τα ΄90s μέχρι και σήμερα

Αποδόμησε την έννοια της «τέλειας ομορφιάς», εισάγοντας μια νέα, πιο ανθρώπινη και εκφραστική αισθητική

Ο εμβληματικός χώρος 10 Corso Como στο Μιλάνο φιλοξενεί την πρώτη ατομική έκθεση του Βρετανού φωτογράφου Glen Luchford, ενός δημιουργού που, από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα έχει επαναπροσδιορίσει τη γλώσσα και την αισθητική της μόδας μέσα από το φακό του.

Με τίτλο «Atlas», η ανοιχτή προς το κοινό έκθεση με ελεύθερη είσοδο συγκεντρώνει περισσότερα από τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, αποκαλύπτοντας το σύμπαν ενός φωτογράφου που κινείται με μαεστρία ανάμεσα στο κινηματογραφικό και το αυθόρμητο, το σκηνοθετημένο και το πραγματικό.

Επιμελημένη από τον Alessio de’ Navasques, η έκθεση παρουσιάζεται ως ένα είδος οπτικής αυτοβιογραφίας που ξεδιπλώνεται χωρίς χρονολογική σειρά, σαν κινηματογραφική ροή σκέψεων και συνειρμών. Μεγάλης κλίμακας εκτυπώσεις, κολάζ και συνθέσεις απλώνονται στους τοίχους της γκαλερί σαν καρέ από μια ταινία, προσκαλώντας τον επισκέπτη να περιηγηθεί στο προσωπικό αρχείο του Luchford σαν να ξεφυλλίζει ένα άλμπουμ γεμάτο μνήμες, πρόσωπα και στιγμές που καθόρισαν τη σύγχρονη εικόνα της μόδας.



Η θεματολογία της έκθεσης «Atlas» αντικατοπτρίζει τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που υπήρξε «μάρτυρας» και πρωταγωνιστής μιας εποχής όπου η βρετανική φωτογραφία εκπροσωπούσε την πιο τολμηρή πειραματική avant-garde.

Ο Luchford, γνωστός για τις δραματικές συνθέσεις του και τις κινηματογραφικές του επιρροές, αποδόμησε την έννοια της «τέλειας ομορφιάς», εισάγοντας μια νέα, πιο ανθρώπινη και εκφραστική αισθητική, η οποία διαδόθηκε μέσα από τα ανεξάρτητα περιοδικά του ’90 και άλλαξε ριζικά τη γλώσσα της μόδας.

Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει μερικές από τα πιο σπουδαία projects του, από τα εμβληματικά πορτρέτα της Kate Moss στα πρώτα της βήματα, μέχρι τις συνεργασίες του με την Prada, τον Valentino, τον YSL και τη Gucci, που καθόρισαν την αισθητική των δεκαετιών που ακολούθησαν. Πλάι στις γνωστές εικόνες, παρουσιάζονται επιπλέον ανέκδοτα φωτογραφικά στιγμιότυπα, outtakes και προσωπικές λήψεις που φωτίζουν την πιο εσωτερική πλευρά της δημιουργικής του διαδικασίας.







