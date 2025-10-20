Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala – Από την εκκεντρική Κιμ Καρντάσιαν στην αγνώριστη Κάρα Ντελεβίν

Το Academy Museum Gala 2025 πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με τις εμφανίσεις των celebrities να εντυπωσιάζουν

Με σκοπό την υποστήριξη εκθέσεων - και όχι μόνο, το Academy Museum Gala που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας, για ακόμη μια φορά συζητήθηκε, με τους A listers να κάνουν εκκεντρικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Από την Κίμ Καρντάσιαν η οποία για ακόμη μια φορά δεν πέρασε απαρατήρητη, μέχρι τη Τζένα Ορτέγκα και τη Ρεμπέκα Χολ, τα υψηλής ραπτικής κοστούμια τους «προσγειώθηκαν» από τις πασαρέλες των Εβδομάδων Μόδας απευθείας στο Gala.

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Academy Museum Gala

Η Ρεμπάεκα Χολ, για την ακρίβεια επέλεξε για την εμφάνισή της ένα «γυμνό» φόρεμα, σχέδιο του Thom Browne από τη Ready To Wear συλλογή του για τη SS26, η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε ένα φόρεμα του οίκου Saint Laurent, το οποίο είδαμε στην επίδειξη για τη συλλογή Άνοιξη/ καλοκαίρι 2026 ενώ η Τζένα Ορτέγκα επέλεξε ένα σύνολο της συλλογής SS26 από Grace Ling, με γλυπτικό μπούστο και εφαρμοστή φούστα.

Όσο για την Κιμ Καρντάσιαν, τράβηξε όλα τα φλας των φωτογράφων επάνω της καθώς επέλεξε το χαρακτηριστικό κομμάτι του οίκου Maison Margiela από τη συλλογή SS25, ένα στράπλες μπεζ φόρεμα αλλά και ένα κομμάτι ασορτί ύφασμα το οποίο έκρυβε το πρόσωπό της.

Δες παρακάτω τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των celebrities

Kim Kardashian με Maison Margiela SS25 Couture

Hailey Bieber με Schiaparelli SS25 Couture

Charli XCX με Saint Laurent

Rebecca Hall μεThom Browne SS26 RTW

Jenna Ortega με Grace Ling SS26 RTW

Zoe Kravitz με Saint Laurent SS26 RTW

Demi Moore με Prada

Kaia Gerber με Givenchy

Charlie Hunnam με Saint Laurent

Kendall Jenner με The Row

Cara Delevingne με Tamara Ralph SS25

Jeremy Allen White με Louis Vuitton

Taylour Page με McQueen FW25 RTW