5 τάσεις στα κοσμήματα που θα βλέπουμε ξανά και ξανά – Η επιστροφή της '80s αισθητικής

Αυτή τη σεζόν οι τάσεις στα κοσμήματα ισορροπούν τέλεια ανάμεσα στο εντυπωσιακό και το μίνιμαλ

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα κοσμήματα έχουν την τιμητική τους και, όντως η προσθήκη τους αναβαθμίζει ακόμη και το πιο basic outfit, αφού χαρίζει ένταση και φέρνει λίγη glam μαγεία στις μουντές ημέρες.

Από τις τολμηρές πέτρες μέχρι τις ρετρό πέρλες και τα κρεμαστά charms που θυμίζουν αρχαία νομίσματα, η μόδα μάς δείχνει έναν τρόπο να εκφραστούμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αν λοιπόν θες να κάνεις update στα κοσμήματά σου αυτή τη σεζόν, δες παρακάτω πέντε trends που φοριούνται ασταμάτητα από τα It Girls.

5 τάσεις στα κοσμήματα που θα βλέπουμε ξανά και ξανά

Σκουλαρίκια με έντονες πέτρες

Τα bold σκουλαρίκια με oversized πέτρες σε έντονα χρώματα ή με baroque διάθεση είναι παντού φέτος. Saint Laurent, Givenchy και άλλοι οίκοι ποντάρουν στην υπερβολή, και το αποτέλεσμα είναι πιο chic απ’ όσο νομίζεις.

Κοσμήματα που μοιάζουν με αρχαία νομίσματα

Τα κοσμήματα που μοιάζουν με αρχαία νομίσματα ή φυλαχτά έχουν μια μοναδική γοητεία. Συνδυάζουν το vintage με το μυστήριο. Με επιρροές από την αρχαιότητα, αυτά τα charms φοριούνται σε αλυσίδες, βραχιόλια ή ακόμα και σε κρίκους και δίνουν σε κάθε outfit έναν... ιστορικό χαρακτήρα.

Δερμάτινα κορδόνια με μενταγιόν

Μια ήσυχη αλλά δυναμική τάση που έχουν λατρέψει οι γυναίκες της μόδας είναι τα κοσμήματα με κορδόνι και κάποιο εντυπωσιακό μενταγιόν στο κέντρο αφού δίνουν μια earthy και προσγειωμένη αίσθηση σε κάθε outfit.

'80s glam διάθεση

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η δεκαετία του ’80 έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα με τα κοσμήματα να μην αποτελούν εξαίρεση. Χοντρά βραχιόλια, ογκώδη κολιέ, μεταλλικά chokers και γενικότερα κοσμήματα σε έντονα χρώματα μάς θυμίζουν μια εποχή όπου τίποτα δεν ήταν υπερβολικό.

Πέρλες

Οι πέρλες δεν είναι πλέον «συντηρητικές», το είδαμε άλλωστε και από το καλοκαίρι. Αυτή τη σεζόν εμφανίζονται σε μεγάλα μεγέθη, ασύμμετρες μορφές και μοντέρνα σχέδια. Είναι μεν διαχρονικές αλλά με έρχονται με έναν νέο, πιο edgy χαρακτήρα.

