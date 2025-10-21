Όταν η γλυπτική συναντά τη μόδα - Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς σε ρόλο επιμελητή ζωντανεύει «μύθους» στο Παρίσι

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς είναι γνωστός για τη μίνιμαλ αισθητική του και τις εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας που πραγματοποιεί σε απρόσμενες τοποθεσίες

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς για ακόμη μια φορά «παντρεύει» μαεστρικά τις δύο αγαπημένες του έννοιες, τη μόδα και την τέχνη και συστήνεται ως επιμελητής της έκθεσης «Mythes» στο Παρίσι.

Η έκθεση «Mythes» η οποία φιλοξενείται για τέσσερις ημέρες στο ιστορικό Collège des Bernardins, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, παρουσιάζει έναν διάλογο ανάμεσα σε έργα αρχαιότητας και γλυπτά του Γάλλου καλλιτέχνη Aristide Maillol, γνωστού για τις αρμονικές ανθρώπινες μορφές του, και ενώσει την ιστορία με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Ο Σιμόν Πορτ Ζακεμούς σε ρόλο επιμελητή ζωντανεύει «μύθους» στο Παρίσι

Η καλλιτεχνική πινελιά του Ζακεμούς είναι ορατή στην έκθεση καθώς καταφέρνει να ενώσει τη μόδα, τη δημιουργικότητα, τη γλυπτική και την ιστορία, ανάμεσα σε μάρμαρα, γραμμές, υφάσματα, σιλουέτες και τέχνη, με το αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό.





Αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε πως, την ίδια ημέρα που λήγει η έκθεση, στις 24 Οκτωβρίου, καθόλου τυχαία δεν είναι αφού ξεκινά η Art Basel Paris σε σκηνοθεσία Clémente Délephine, μετατρέποντας το Παρίσι στην πρωτεύουσα της τέχνης, του design και του στιλ.

Το πιο ευχάριστο; Η έκθεση, μετά τη λήξη της, θα συνεχιστεί στις Galerie Chenel και Galerie Dina Vierny, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.