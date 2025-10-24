H τσάντα δεν είναι πια μονάχα ένα αντικείμενο αλλά ένα έργο τέχνης έτοιμο να κοσμήσει τόσο μια γκαλερί όσο και τον ώμο μιας γυναίκας

Για την έβδομη έκδοση της σειράς Artycapucines, ο οίκος μόδας Louis Vuitton έδωσε για ακόμη μια φορά στον Murakami το ελεύθερο να δημιουργήσει και το αποτέλεσμα ήταν ένα αριστοτεχνικό πάντρεμα τέχνης και μόδας το οποίο παρουσιάστηκε στο Art Basel του Παρισιού.

Αυτό που κάνει τη σειρά Artycapucines VII να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η τεχνική αρτιότητα ή η εντυπωσιακή αισθητική της αλλά ο τρόπος που η τέχνη και η μόδα πλέκονται μαζί ενώ εδώ, η τσάντα δεν είναι απλώς αξεσουάρ αλλά ένα έργο τέχνης.

Η Louis Vuitton και ο Takashi Murakami παρουσιάζουν ένα ψυχεδελικό όνειρο πολυτελείας στο Art Basel Paris

Η νέα συλλογή είναι ένας ύμνος στη χειροτεχνία, τη χαρά και την ψυχεδέλεια. Το Capucines BB Golden Garden, ίσως το πιο ποιητικό από τα σχέδια της συλλογής, αποπνέει έναν σχεδόν αριστοκρατικό ρομαντισμό. Δέρμα καλυμμένο με φύλλα χρυσού, μικρογλυπτά από σμάλτο και περίτεχνες μαρκετερί με λουλούδια μεταμορφώνουν την τσάντα σε ένα αντικείμενο τέχνης, έτοιμο να κοσμήσει τόσο μια γκαλερί όσο και τον ώμο μιας γυναίκας που θέλει να κουβαλά πάνω της μια ιστορία.

Στον αντίποδα, το Capucines Mini Mushroom μοιάζει να βγήκε από παιδικό παραμύθι. Πάνω από 100 μανιτάρια από ρητίνη, γυαλισμένα στο χέρι, ξεπηδούν από έναν καθρεφτιστό καμβά, μεταφέροντας το βλέμμα σε έναν εντελώς τρισδιάστατο που συνδυάζει την ιαπωνική παραδοσιακή τέχνη με την κουλτούρα των anime, της pop art και του φανταστικού.



Η παρουσίαση αυτής της σειράς στην Art Basel Paris είχε κάτι το μαγευτικά σκηνοθετημένο. Το Balcon d’Honneur του Grand Palais μεταμορφώθηκε σε μια υβριδική, ονειρική εγκατάσταση, ένα φωτεινό γλυπτό χταπόδι πλαισιωμένο από τους χαρακτήρες του Murakami υποδέχεται το κοινό σ’ έναν κόσμο που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στο παιχνίδι και το μεγαλειώδες.



Η Louis Vuitton και ο Murakami, μέσα από αυτή τη νέα συνάντηση μάς υπενθυμίζουν ότι ακόμα και στην εποχή της μαζικής εικόνας και της ψηφιακής υπερφόρτωσης, υπάρχει χώρος για αντικείμενα που γράφου – αλλά και λένε ιστορίες.

