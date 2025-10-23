Πέθανε η Melanie Ward, η γυναίκα που επαναπροσδιόρισε την εικόνα της μόδας

Η Melanie Ward, η στυλίστρια που άλλαξε τα δεδομένα της εικόνας της μόδας, εκείνη που διαμόρφωσε τη minimal grunge αισθητική στη μόδα της δεκαετίας του '90, έφυγε από τη ζωή μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο

Η είδηση του θανάτου της Melanie Ward έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, με μια φωτογραφία τραβηγμένη από τους συνεργάτες της Inez και Vinoodh, και τη σχετική δημοσίευση να αναγράφει στη λεζάντα:

Ποια ήταν η Melanie Ward



Γεννημένη στο Λονδίνο, η Melanie Ward ήταν περισσότερο γνωστή για το grunge κίνημα που εισήγαγε στη μόδα στις αρχές της δεκαετίας του '90 μαζί με τους φωτογράφους David Sims και Corinne Day.

Διαμόρφωσε την οπτική ταυτότητα της μόδας και έφερε μαεστρικά μια ισορροπία μεταξύ τέχνης και μόδας, με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ως στυλίστρια ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '80 στο underground του Λονδίνου, όπου αναδείχθηκε ως μια επαναστατική παρατηρήτρια της νεανικής κουλτούρας και, από εκεί αντλούσε το μεγαλύτερο μέρος της έμπνευσής της.

To 1995 μετακόμισε στις ΗΠΑ και εντάχθηκε στο Harper's Bazaar ως senior fashion editor, θέση που διατήρησε για δεκατέσσερα χρόνια. Διετέλεσε σύμβουλος του Karl Lagerfeld, συνεργάτιδα σχεδιασμού αλλά και μούσα του Helmut Lang καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και μέχρι και τη δεκαετία του '00 ενώ με τη συμβολή της εκτόξευσε brands όπως τα Calvin Klein και Jil Sander. Συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους φωτογράφους όπως οι Corinne Day, David Sims, Inez και Vinoodh και Mario Sorrenti, αλλά και οίκους όπως οι Dior Hommes, Hermes, Nike, Louis Vuitton Men's.

Η συνεργασία - σταθμός με την Κέιτ Μος

Επίσης ήταν εκείνη που συνέβαλε στην αναγνώριση της Κέιτ Μος, αφότου συνεργάστηκε με το μοντέλο όταν ήταν μόλις 16 ετών για το The Face.

Ασυμβίβαστη και άκρως ταλαντούχα, δημιουργική και πρωτοπόρα, η Ward αφήνει πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά ενώ δεν μπορούμε να μην πούμε πως ποτέ δεν καθοδηγούνταν από τις εκάστοτε τάσεις της εποχής.

Η πιο πρόσφατη δουλειά της στο styling ήταν εκείνη για την καμπάνια του Dior Menswear για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, η οποία κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και, αν κάτι μάς έμαθε η Melanie Ward αυτό είναι σίγουρα η αξία του να είσαι πιστός στον εαυτό σου.



Χωρίς καμιά αμφιβολία, η Melanie άλλαξε μια για πάντα την εικόνα της μόδας, «κατάργησε» τις στιλιζαρισμένες και άψυχες εικόνες της με τόλμη στα πιστεύω και τη δημιουργική της φύση, κάτι που καθόρισε και θα συνεχίσει να καθορίζει τον κόσμο της μόδας - και όχι μόνο.

