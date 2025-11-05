Τα loafers είναι το passe-partout του φθινοπώρου και ξέρουμε πώς θα το φορέσεις από τώρα ως και τον χειμώνα

Αν υπάρχει ένα item που συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα τόσο καλά όσο κανένα άλλο, αυτό είναι σίγουρα ένα ζευγάρι loafers.

Ευέλικτα και άκρως ταιριαστά με κάθε τι της γκαρνταρόμπας μας, τα loafers θεωρούνται χωρίς καμιά αμφιβολία «μπαλαντέρ» της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας – και όχι μόνο. Οίκοι όπως οι Proenza Schouler, Victoria Beckham, Burberry και Stella McCartney έχουν παρουσιάσει ουκ ολίγες φορές looks με κομψά loafers ενώ από την άλλη οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας τα φορούν με αμέτρητους τρόπους για τις εμφανίσεις τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η διαχρονική τους σιλουέτα άλλωστε και ο εργονομικός σχεδιασμός τους έχει αγαπηθεί από γυναίκες κάθε τάξης, από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα μέχρι και την Κένταλ Τζένερ, κάτι που επιβεβαιώνει την ακαταμάχητη και παντοτινή γοητεία τους.

Τα loafers είναι το passe-partout του φθινοπώρου και ξέρουμε πώς θα το φορέσεις από τώρα ως τον χειμώνα

Στην αγορά σήμερα θα βρεις σχέδια και στιλ που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα αναγκών και προτιμήσεων. Από τα κλασικά φλατ μαύρα loafers σε εκείνα με το άνετο τακούνι και από τα πιο μοντέρνα σε βουργουνδί χρώμα έως τα σχέδια με την τρακτερωτή σόλα, κάθε ένα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε έξοδο, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.

Όσον αφορά το styling, τα πιο cool κορίτσια της μόδας τα συνδυάζουν με αμέτρητους τρόπους, έχοντας πάντα στο νου τους δύο βασικούς «κανόνες»: Να είναι άνετες και να είναι αβίαστα στιλάτες.

Από τον συνδυασμό με φορέματα και χρωματιστές ψηλές κάλτσες (ένας τρόπος να φορέσεις τα loafers από το φθινόπωρο ως και τον χειμώνα) μέχρι τον κλασικό συνδυασμό με χαλαρό τζιν και jacket, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για εσένα που έχεις «ξεμείνει» από στιλιστικές ιδέες αλλά δεν θέλεις να αφήσεις τα loafers στην παπουτσοθήκη.

Δες παρακάτω τα looks

Με τζιν

Με βερμούδα + παλτό

Τα βουργουνδί loafers

Με μίνι φούστα

Με rugby shirt

Με παντελόνι + turtelneck

Με total black + κόκκινες κάλτσες