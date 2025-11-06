Γιατί ο Τζέικομπ Ελόρντι έχει γίνει σύμβολο του στιλ; Η μίνιμαλ αισθητική, η εμμονή με τις τσάντες και το TikTok που έχει πάθει crush μαζί του

Ο Τζέικοπ Ελορντι έχει καταφέρει κάτι σπάνιο στη μόδα, έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του χωρίς καμία απολύτως προσπάθεια

Από τις εμφανίσεις του στα κόκκινα χαλιά μέχρι τις πιο χαλαρές βόλτες στους δρόμους του Λος Άντζελες, ο Τζέικομπ Ελόρντι έχει αναδειχθεί σε απόλυτο fashion icon της γενιάς του - και όχι άδικα αν με ρωτάς.

Πρόσφατα τον είδαμε στην καμπάνια «What Are Dreams» του οίκου Bottega Veneta ωστόσο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του στα μέσα κοινωνικών δικτύων καιρό πριν από αυτήτη σύμπραξη, χάρη στη γοητεία και το αβίαστο στιλ του, άλλωστε, δεν απλώς ένας ταλαντούχος ηθοποιός, αλλά μια ανδρική φιγούρα - σύμβολο για το πώς το στιλ μπορεί να είναι απλό, προσιτό και ταυτόχρονα ακαταμάχητο.

Τι κάνει τον Τζέικομπ Ελόρντι τόσο ακαταμάχητο;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο 28χρονος έχει εντυπωσιάζει με το στιλ του και, παρότι η γκαρνταρόμπα του βασίζεται σε απλά, basic items, ο τρόπος που τα συνδυάζει αποπνέει αυτοπεποίθηση και μια φυσική κομψότητα. Το μυστικό του σίγουρα κρύβεται στην άνεση και την αυτοπεποίθησή του.

Επιπλέον, δεν εγκλωβίζεται σε επιτηδευμένες, στιλιζαρισμένες εμφανίσεις, είτε δίνει το «παρών» σε επίσημες εκδηλώσεις είτε απλώς κυκλοφορεί αμέριμνος. Πάντα επιλέγει ρούχα που τον κάνουν να νιώθει άνετα, αγαπά τα καλοραμμένα τζιν, τα φαρδιά πουλόβερ και τα κλασικά sneakers.

Ο «male Χέιλι Μπίμπερ» του Tik - Tok

Αν κάτι θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά για εκείνον είναι πως δεν ακολουθεί τις τάσεις αλλά τις υιοθετεί - αφού πρώτα τις περάσει από το δικό του αισθητικό φίλτρο φυσικά.

Δεν διστάζει να πειραματιστεί με πιο θηλυκές γραμμές ενώ οι χρήστες των social media τον αποκαλούν «male Χέιλι Μπίμπερ», ένας χαρακτηρισμός που αποτυπώνει τη φυσικότητα και την αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμετωπίζει τη μόδα.

Το στιλ του Τζέικομπ Ελόρντι

Αν κοιτάξει κανείς λίγο πιο προσεκτικά, φαίνεται πως είναι λάτρης της μίνιμαλ αισθητικής. Αντί για έντονες και bold γραμμές, prints και κομμάτια που «φωνάζουν», επιλέγει καθαρές γραμμές, λέει «ναι» στα διαχρονικά υφάσματα και τους ουδέτερους τόνους, όπως το μαύρο, το λευκό, το γκρι και το navy blue, με το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω να κάνει κάθε του outfit ορισμό της «σιωπηλής πολυτέλειας» που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Φυσικά όταν η περίσταση το απαιτεί δεν διστάζει να κάνει και chic outfits, να φορέσει καλοραμμένα κοστούμια και πουκάμισα, πάντα όμως τα προσθέτει με εκείνον τον ξεχωριστό χαλαρό αέρα που τον χαρακτηρίζει. Καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το formal, κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό στιλιστικά, ενώ δεν παραλείπει ποτέ τα αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν κομμάτια - κλειδιά για εκείνον.

Η «εμμονή» στις τσάντες

Τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα βραχιόλια και τα μενταγιόν έχουν μια ξεχωριστή θέση στις εμφανίσεις του αν με κάτι όμως έχει «εμμονή», αυτό είναι οι τσάντες. Πάντοτε θα τον δεις να κυκλοφορεί με μια τσάντα υψηλής ραπτικής στον ώμο ή στο χέρι του. Από την Burberry Olympia και τη Louis Vuitton Speedy μέχρι τις Bottega Veneta Cassette και Andiamo, δεν αποχωρίζεται ποτέ τις αγαπημένες του τσάντες.

Αν ακόμη λοιπόν αναρωτιέσαι γιατί ο Τζέκομπ Ελόρντι θεωρείται σύμβολο του στιλ, τώρα έχεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Κάθε μικρή και μεγάλη στιλιστική λεπτομέρεια έχει σημασία για εκείνον – και φυσικά έχει λόγο ύπαρξης. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που του χαρίζουν τον χαρακτηρισμό του πιο στιλάτου στο Χόλιγουντ ενώ δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως εκπροσωπεί τον σύγχρονο άνδρα που αγαπά το στιλ και τη λεπτομέρεια.