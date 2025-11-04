Τι είναι τα όνειρα; Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε μια αναζήτηση ορατού και αοράτου, για χάρη της νέας καμπάνιας του οίκου Bottega Veneta

Ο οίκος Bottega Veneta, πιστός στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώνει το παρελθόν με το παρόν και την παράδοση με την αναζήτηση του καινούριου.

Τώρα, στη νέα καμπάνια που κυκλοφόρησε, ο Τζέικομπ Ελόρντι, πρεσβευτής του οίκου από το 2024, πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους και σε μια σειρά από φωτογραφίες του Duane Michals, αποδεικνύοντας πως, όταν συνυπάρχουν τέχνη και μόδα, γίνονται αριστουργήματα.

Το project, τόσο το φιλμ όσο και οι φωτογραφίες, γυρισμένα στο σπίτι του Αμερικανού φωτογράφου Duane Michals στη Νέα Υόρκη και σε ασπρόμαυρο φιλμ, φέρει τίτλο «What Are Dreams» και δεν είναι απλώς μια σειρά τυχαίων «κλικ» αλλά πρόκειται για μια ποιητική συνομιλία ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, στον ρεαλισμό και στο φανταστικό.

Bottega Veneta

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε μια αναζήτηση ορατού και αοράτου, για χάρη της νέας καμπάνιας του οίκου Bottega Veneta

Ο Ελόρντι κινείται μέσα σε σκηνές που θυμίζουν οριακά πίνακες του Magritte, ανάμεσα σε καθρέφτες, κουρτίνες και αιωρούμενα φτερά, στοιχεία που συμβολίζουν την εσωτερική αναζήτηση.

Ο ηθοποιός στο φιλμ την καμπάνιας, σε μια κουνιστή πολυθρόνα, απαγγέλλει το ποίημα του Michals «What Are Dreams», ένα ποίημα γραμμένο το 2001, το οποίο πραγματεύεται τα «μεσονύχτια έργα του νου» και μιλά για τις φευγαλέες εικόνες που μοιάζουν γνώριμες, αλλά ποτέ ίδιες. Μέσα από τα λόγια του και την αισθητική του φακού, η καμπάνια μετατρέπεται σε μια σιωπηλή εξομολόγηση, μια απόπειρα να δοθεί μορφή σε αυτό που δεν φαίνεται, στο όνειρο που θέλει να γίνει ορατό.

Οπως αναφέρεται και στο crfashionbook.com, ο ίδιος ο Michals έχει πει: «Το πρόβλημά μου είναι πώς να κάνω το αόρατο, ορατό» με την νέα καμπάνια του οίκου Bottega Veneta να καταφέρνει να αποδώσει με αριστοτεχνικό τρόπο τη μαγεία και το μυστήριο μιας ψυχής που ονειρεύεται.