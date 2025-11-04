Ο Ralph Lauren τιμήθηκε τη Δευτέρα με το βραβείο Womenswear Designer of the Year των CFDA.

Το CFDA, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής, για ακόμα μια χρονιά πραγματοποίησε τα ετήσια βραβεία του στο Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, τιμώντας τα πιο δημιουργικά αμερικάνικα ταλέντα της μόδας, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Teyana Taylor.

Ο εμβληματικός σχεδιαστής είχε κερδίσει το βραβείο Womenswear Designer το 1995 ενώ το πρώτο του CFDA βραβείο ήταν όταν καθιερώθηκε η τελετή το, 1981.

Από τότε μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία, μεταξύ άλλων το Lifetime Achievement Award, το 1992, το 1997 το βραβείο για την ανθρωπιστική ηγεσίας του για τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση του καρκίνου του μαστού και το American Fashion Legend Award, το 2007.

O Ralph Lauren κέρδισε το βραβείο Womenswear Designer of the Year των CFDA

Αξίζει να πούμε για τη βραδιά πως, η ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ απένειμε στην Cynthia Rowley το βραβείο Ιδρυτή προς τιμήν της Eleanor Lambert και η Anna Wintour, Chief Content Officer και Global Editorial Director της Vogue απένειμε στον A$AP Rocky το βραβείο Fashion Icon ενώ σε αυτό το σημείο να σου θυμίσουμε πως, η Donatella Versace τιμήθηκε τον Σεπτέμβριο για το φιλανθρωπικό της έργο με το βραβείο Positive Change.

Το βραβείο American Accessory Designer of the Year κέρδισαν οι Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen για τον οίκο The Row ενώ το βραβείο The Google Shopping American Emerging Designer of the Year απονεμήθηκε στο Ashlynn Park για την Ashlynn.