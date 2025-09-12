CFDA Fashion Awards 2025: Η Donatella Versace τιμάται για το φιλανθρωπικό της έργο με το βραβείο Positive Change

Για τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες, την υπεράσπιση της LGBTQ+ κοινότητας και την υποστήριξη νέων ταλέντων

Η Νέα Υόρκη αυτές τις ημέρες έχει γίνει το επίκεντρο της fashion σκηνής λόγω της Εβδομάδα Μόδας, με οίκους να παρουσιάζουν τις συλλογές τους, ανάμεσα όμως στις λαμπερές πασαρέλες και υψηλής ραπτικής κομμάτια ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες και οι τιμητικές διακρίσεις για τα CFDA Fashion Awards του έτους.

Η Donatella Versace θα τιμηθεί για τη θετική αλλαγή που έχει φέρει μέσα από το έργο της ενώ ακόμη μερικά σπουδαίο ονόματα της μόδας βρίσκονται στη λίστα. Ο Ralph Rucci θα λάβει το φετινό βραβείο Geoffrey Beene για το σύνολο του έργου του, το Founder’s Award, προς τιμήν της Eleanor Lambert θα απονεμηθεί στην Σύνθια Ρόουλι ενώ φόρος τιμής του Διοικητικού Συμβουλίου της Isabel Toledo θα αποδοθεί στον Andre Walker.

Το Βραβείο Media προς τιμήν της αποδέκτης της Eugenia Sheppard είναι η Sara Moonves του περιοδικού W ενώ ο Διεθνής Σχεδιαστής της Χρονιάς είναι ο Pieter Mulier για την Alaïa.

Η Donatella Versace τιμάται με το βραβείο CFDA Fashion Award με το βραβείο Postive Change

«Τα Βραβεία Μόδας CFDA 2025 που απονέμονται από την Amazon Fashion γιορτάζουν τη δημιουργική αριστεία που σφύζει από την αμερικανική μόδα, και οι φετινοί υποψήφιοι και τιμώμενοι ενσαρκώνουν τα καλύτερα στον κλάδο μας», δήλωσε ο Steven Kolb, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του CFDA.

«Η μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων του CFDA για τη χρονιά ωφελεί το Ταμείο Υποτροφιών CFDA και διασφαλίζει το μέλλον της αμερικανικής μόδας. Είμαστε ευγνώμονες στην Amazon Fashion και την Jenny Freshwater και την ομάδα της για τη συνεχή υποστήριξη αυτής της ξεχωριστής βραδιάς».

Επιπλέον δημοσιεύθηκαν οι υποψήφιοι για το American Womenswear Designer of the Year, με τους Wes Gordon, Carolina Herrera, Rachel Scott για την Diotima , Daniella Kallmeyer για την Kallmeyer , Ralph Lauren και Tory Burch να διεκδικούν το βραβείο ενώ οι υποψήφιοι για το βραβείο American Menswear Designer of the Year είναι οι Mike Amiri για τον Amiri, οι Mike Eckhaus και Zoe Latta για το Eckhaus Latta , οι Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen για το The Row, οι Thom Browne και Willy Chavarria. Για το βραβείο American Accessory Designer of the Year, οι υποψηφιότητες είναι οι Ana Khouri, Catherine Holstein για το Khaite, Raul Lopez για το Luar, Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen για το The Row και Tory Burch.

Τέλος, οι υποψήφιοι για το βραβείο Google Shopping American Emerging Designer of the Year είναι οι Taylor Thompson για το 5000, Ashlynn Park για το Ashlyn, Julian Louie για το Aubero, Bernard James και Colleen Allen.

Τα Βραβείων Μόδας CFDA, ένας από τους σημαντικότερους ς θεσμούς στη βιομηχανία της μόδα, θα παρουσιαστούν από την Amazon Fashion στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης στις 3 Νοεμβρίου 2025.