Τα κρόσσια έχουν γίνει η νέα fashion «εμμονή» και ξέρουμε πώς τα φορούν οι πιο στιλάτες Νεοϋορκέζες

Αν κάτι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του fashion κοινού αυτή τη σεζόν αυτό είναι σίγουρα ο μαξιμαλισμός

Ο μαξιμαλισμός και η υφή, βλέπε τη σουέντ εμμονή, έχουν την τιμητική τους τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας, με σχεδιαστές από Bottega Veneta μέχρι The Row, να έχουν δώσει την απαραίτητη έμπνευση με τα items που έχουν παρουσιάσει στις συλλογές τους. Στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε αυτή τη μαξιμαλιστική δύνη, τα φτερά και τα κρόσσια κέρδισαν τη θέση τους σε κάθε fashion κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας, με τα It Girls να τα εντάσσουν με στιλ στα outfits τους.

Μιλώντας για τα κρόσσια, τα σακάκια με αυτή τη μπόχο λεπτομέρεια έχουν αναδειχθεί ως βασική τάση στα σακάκια για το φθινόπωρο του 2025 και είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο cool και ευέλικτους τρόπους να τα προσθέσεις στα looks σου.

Τα κρόσσια είναι must have και έτσι τα φορούν οι πιο στιλάτες Νεοϋορκέζες

Τα κρόσσια τα οποία έρχονται από τη Δύση, κυριαρχούν σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι, δύο πόλεις που, όλα τα κορίτσια της μόδας τείνουν να δοκιμάζουν τις νέες τάσεις πριν ακόμη γίνουν ευρέως γνωστές. Εκτός από το ότι τα βλέπουμε σε τσάντες και παπούτσια, γίνονται «ένα» με τα jackets. Στις εμφανίσεις τους θα δεις να πρωταγωνιστεί το Polo Ralph Lauren Fringe, αν όμως θέλεις να υιοθετήσεις και εσύ το στιλ στην αγορά θα βρεις επιλογές, από δερμάτινα μέχρι σουέντ πανωφόρια με κρόσσια και με λεπτομέρειες που σίγουρα θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για έμπνευση, επομένως, κράτα σημειώσεις και ετοιμάσου για στιλιστική ανανέωση.

Δες τα looks