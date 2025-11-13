4 trends που θα αναβαθμίσουν το χειμερινό σου στιλ και έχεις ήδη στη ντουλάπα σου

Ο χειμώνας είναι πάντα η πιο «μαγική» εποχή για το στιλ

Οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα χρώματα γύρω μας γίνονται πιο γήινα, και η ανάγκη για cozy vibes μάς οδηγεί να παίξουμε με layers, υφές και αποχρώσεις που δίνουν άλλη διάσταση στα outfits μας.

Μην ξεχνάς άλλωστε πως πρόκειται για την εποχή που κάνουν την εμφάνισή τους τα μάλλινα, τα δερμάτινα, τα σουέντ και τα πλεκτά τα οποία, όταν συνυπάρχουν δημιουργούν μοναδικούς συνδυασμούς.

Αυτή τη σεζόν πάντως, οι τάσεις περιστρέφονται γύρω από «ζεστές» υφές, φυσικές αποχρώσεις και retro αναφορές για αυτό έχουμε κάνει μια λίστα με τα must have της εποχής, τα οποία έχει ήδη ξεχασμένα σε κάποιο ντουλάπι.

Αν θέλεις λοιπόν να αναβαθμίσεις το χειμερινό σου στιλ, παρακάτω θα βρεις τα 4 items που δεν πρέπει να λείπουν από τη συλλογή σου.

4 trends που θα αναβαθμίσουν το χειμερινό σου στιλ και έχεις ήδη ξεχασμένα στη ντουλάπα σου

1. Suede

Η πιο ζεστή και πολυτελής υφή του χειμώνα έχει κάνει την εμφάνισή της ήδη από τις αρχές του φθινοπώρου. Είτε πρόκειται για ένα suede jacket, είτε για μια τσάντα ή ένα ζευγάρι μπότες, το σουέντ προσθέτει αμέσως μια cozy και κομψή αίσθηση σε κάθε outfit. Συνδύασέ το με denim για πιο casual looks ή με πλεκτό maxi φόρεμα για chic αποτέλεσμα.

2. Animal Print

Αν υπάρχει μία τάση που επιστρέφει ξανά και ξανά, αυτή είναι το animal print. Από leopard φορέματα μέχρι τα zebra blazers και τα sneakers με cow print, το animal print χαρίζει ένταση και αυτοπεποίθηση. Μια safe επιλογή είναι να το φορέσεις ισορροπημένα, με basic κομμάτια, όπως ένα μαύρο παλτό ή ένα απλό πουλόβερ, αν έχεις όμως ένα πιο τολμηρό στιλ δοκίμασε τους απροσδόκητους συνδυασμούς με διαφορετικά prints.

3. Καρό

Το καρό είναι ίσως η πιο διαχρονική τάση του χειμώνα. Θυμίζει λίγο σχολικό preppy στιλ, αλλά μπορεί να γίνει εξαιρετικά μοντέρνο όταν φορεθεί σωστά. Μια καρό μίνι φούστα με oversized πουλόβερ, ή ένα καρό blazer πάνω από λευκό t-shirt και τζιν,δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ. Είναι κλασικό, κομψό και πάντα επίκαιρο.

4. Αποχρώσεις του Καφέ

Το καφέ τείνει να ξεπεράσει ακόμα και το μαύρο ως basic χρώμα του χειμώνα πια. Οι αποχρώσεις της σοκολάτας, του mocha και του cappuccino φέρνουν ζεστασιά και πολυτέλεια σε κάθε outfit. Φόρεσέ το σε total look για ένα elegant αποτέλεσμα ή συνδύασέ το με μπεζ και λευκό για ένα αρμονικό αποτέλεσμα.