Τα πουλόβερ με το χαρακτηριστικό μοτίβο «διαμάντι» επιστρέφουν στην πιο μοντέρνα εκδοχή τους – 5 επιλογές για να διαλέξεις

Το φθινόπωρο δειλά δειλά φέρνει μαζί του και χαμηλές θερμοκρασίες, με τον χειμώνα να είναι σχεδόν έναν μήνα μακριά, καταλαβαίνεις λοιπόν πως, η εποχή φέρνει μαζί της νέες τάσεις αλλά και την ευκαιρία για ανανέωση της γκαρνταρόμπα μας

Το τελευταίο διάστημα ένα παλιό αγαπημένο fashion item κάνει ξεκάθαρα την εμφάνισή του και δεν είναι άλλο από το πουλόβερ με το μοτίβο διαμάντι. Τα κλασικά αυτά πουλόβερ, με το argyle και την ανάλαφρη αλλά ζεστή τους αίσθηση, επανέρχονται όχι μονάχα ως νοσταλγική αναφορά, αλλά και ως μια σύγχρονη επιλογή που δίνει άφθονο στιλ και χαρακτήρα σε κάθε outfit.

Γιατί τα argyle έγιναν τάση ξανά

Το ιδιαίτερο διαμάντι – μοτίβο, γνωστό και ως argyle είναι ένα μοτίβο που έχουμε δει σε παλαιότερες δεκαετίες. Η ιστορία του έρχεται από τον 17ο αιώνα και την οικογένεια Campbell του Argyll στη δυτική Σκωτία. Το χαρακτηριστικό μοτίβο – διαμάντι ήταν κάτι σαν τεχνική καινοτομία της εποχής του, όταν ανακαλύφθηκε ότι η περιστροφή των παραδοσιακών τετραγώνων ταρτάν σε γωνία 90 μοιρών παράγει μια πιο εφαρμοστή ύφανση.

Αργότερα, μεταξύ των πρώτων που υιοθέτησαν το στιλ ήταν ο Δούκας του Ουίνδσορ, φανατικός παίκτης γκολφ, μετατρέποντας το σε ένα μοντέρνο αθλητικό κομμάτι τη δκαετία του 1920. Τη δεκαετία μεταξύ ΄80 και '90, έγινε συνώνυμο της hip – hop κουλτούρας ενώ αργότερα γυναίκες – σύμβολα του στιλ όπως η Γκρέις Κέλι τα έβαζαν στη συλλογή τους. Στο σήμερα, οι σχεδιαστές το επανασυστήνουν μέσα από νέες υφές, απρόσμενους χρωματικούς συνδυασμούς και πιο μοντέρνες γραμμές. Παράλληλα, οι streetwear συλλογές έχουν αγκαλιάσει το preppy στοιχείο, φέρνοντας τα golf jumpers στο προσκήνιο ως το απόλυτο κομμάτι που συνδυάζει άνεση, στιλ και μια δόση παιχνιδιάρικης κομψότητας.

Τα πουλόβερ με το χαρακτηριστικό μοτίβο «διαμάντι» επιστρέφουν στην πιο μοντέρνα εκδοχή τους

Γιατί να το επιλέξεις; Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των golf jumpers είναι η ευκολία με την οποία προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση. Ελαφριά, απαλά και ζεστά, φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ, λειτουργούν υπέροχα ως layering κομμάτια και δίνουν χαρακτήρα σε οποιοδήποτε basic outfit. Είτε επιλέξεις oversized γραμμές είτε πιο εφαρμοστές σιλουέτες, μπορούν να ταιριάξουν με κάθε τι της συλλογής σου.

Σκέψου ένα golf jumper με μία μίνι πλισέ φούστα και loafers, για ένα κολεγιακό look ή με τζιν και sneakers, μια cool επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις. Επιπλέον, μπορείς να το φορέσεις επάνω από το αγαπημένο σου λευκό πουκάμισο για μια σοφιστική αισθητική ή και με wide-leg παντελόνι για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές της αγοράς που σίγουρα θα αναβαθμίσουν το στιλ σου και αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου.

ZARA

Answear

modivo

H&M