Ολόκληρο το σύμπαν του οίκου Louis Vuitton μέσα σε ένα βιβλιο

Πλούσια εικονογραφημένο με φωτογραφίες, έργα τέχνης και εικόνες αρχείου, το coffee table book «From Louis to Vuitton» από την Assouline γιορτάζει τα 150 χρόνια ιστορίας του οίκου και, θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί ένα οπτικό ταξίδι, το οποίο ανατρέχει στην ιστορία του οίκου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αυτή η συναρπαστική ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα σε 54 θεματικές (μια αναφορά στο έτος 1854, τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία - σύμβολο της γαλλικής κομψότητας δηλαδή) και είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να διαβάζεται με όποια σειρά επιθυμεί ο αναγνώστης.

«From Louis to Vuitton»: Ένα νέο coffee table book κάνει «βουτιά» στα 150 χρόνια ιστορίας του οίκου

Στις σελίδες του, όλες οι χειροτεχνίες του οίκου προβάλλονται με μοναδικό τρόπο, με εικόνες από τη μόδα μέχρι τα δερμάτινα είδη του, τα αξεσουάρ, τα ρολόγια, τα κοσμήματα, τα αρώματά του, καθώς και εξαιρετικές δημιουργίες που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με διάσημους καλλιτέχνες και σχεδιαστές.

From Louis to Vuitton

Δες το εδώ

Από πορτρέτα των καλλιτεχνικών διευθυντών που «κράτησαν» το τιμόνι του Louis Vuitton, μέχρι τις φωτογραφίες των καταστημάτων σε όλο τον κόσμο και τις βιτρίνες τους, γνωστές για την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική τους, τα 54 κεφάλαια τιμούν μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία του οίκου, τα εμβλήματα – υπογραφές αλλά και τους στενούς δεσμούς του οίκου με τον αθλητισμό και τον κόσμο της τέχνης.

From Louis to Vuitton

Τέλος, στις σελίδες του «From Louis to Vuitton» υπάρχουν κείμενα του βραβευμένου Γαλλοελβετού συγγραφέα Arthur Dreyfus, προσφέροντας μια «βουτιά» στο σύμπαν του οίκου Louis Vuitton, γεμάτο όραμα, δημιουργικότητα και καινοτομία.