Αυτό είναι το χρώμα - τάση στα παπούτσια που θα απογειώσει το απλό blue jean σου - Δεν είναι το μπορντό, ούτε το μαύρο

Το μπλε τζιν είναι ίσως το πιο διαχρονικό και άνετο κομμάτι της ντουλάπας μας.

To τζιν σε κλασικό μπλε χρώμα, φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμόζεται σε κάθε στιλ και σε κάθε περίσταση. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό basic για αμέτρητους συνδυασμούς, όμως με ποια παπούτσια μπορείς να το αναδείξεις πραγματικά;

Αν και πρακτικά κάθε χρώμα μπορεί να συνδυαστεί με το αγαπημένο σου blue jean, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές που κάνουν κάθε outfit να φαίνεται πιο κομψό και updated. Τα κλασικά μαύρα, λευκά ή και κόκκινα παπούτσια είναι πάντα σίγουροι σύμμαχοι, ενώ πρόσφατα έχουν κυριαρχήσει οι σοκολατί και μπορντό αποχρώσεις. Ωστόσο, μια πιο απρόσμενη επιλογή φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, και αυτό δεν είναι άλλο από το cognac.

Αυτό είναι το χρώμα - τάση στα παπούτσια που θα απογειώσει το απλό blue jean σου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη εμφάνιση της Έλσα Χοσκ στους δρόμους του Λος Άντζελες. Το top model επέλεξε ένα blue jean και το συνδύασε με ένα εντυπωσιακό λεοπάρ παλτό Valentino, ολοκληρώνοντας το look της με ένα ζευγάρι δερμάτινες γόβες σε απόχρωση κονιάκ από τον οίκο The Row.

Το ζεστό, μελί - καφέ χρώμα των παπουτσιών ταιριάζει μοναδικά με τη ψυχρή μπλε βάση του τζιν, δημιουργώντας μια δυνατή, αλλά αρμονική αντίθεση. Παράλληλα, χάρη σε αυτόν τον συνδυασμό, το τζιν αποκτά αμέσως μια πιο εκλεπτυσμένη, σχεδόν πολυτελή διάσταση, αποδεικνύοντας πως το κονιάκ χώμα δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια έξυπνη χρωματική επιλογή.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο καφέ, που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο camel και το σκούρο espresso, επανέρχεται δυναμικά στις τάσεις. Με brands όπως The Row και Miu Miu να το ενσωματώνουν έντονα στις χειμερινές συλλογές παπουτσιών του 2025, το κονιάκ φαίνεται να μετατρέπεται σε χρώμα – επένδυση για όσες αγαπούν τα διαχρονικά, σικάτα παπούτσια.

Για να υιοθετήσεις κι εσύ τον συνδυασμό, δοκίμασε να φορέσεις τα κονιάκ παπούτσια σου, είτε slingbacks είτε μπαλαρίνες, είτε ακόμα και loafers, με το αγαπημένο σου μπλε τζιν και ένα ουδέτερο top, όπως ένα λευκό πουκάμισο ή t - shirt. Για πιο τολμηρές εμφανίσεις, πρόσθεσε ένα animal print παλτό, όπως έκανε η Έλσα Χοσκ, αλλιώς επέλεξε ένα πανωφόρι σε ουδέτερη απόχρωση.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks





