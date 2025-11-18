Το chic πλεκτό φόρεμα από τα Marks & Spencer στο πιο περιζήτητο χρώμα της σεζόν που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ

Είναι φινετσάτο και στο πιο hot χρώμα της επόχής

Ένα φόρεμα αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας σε κάθε εποχή, αν λοιπόν βρίσκεσαι στην αναζήτηση του ιδανικού φορέματος για τις all day εμφανίσεις σου, έχουμε ανακαλύψει εκείνο που θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε το φόρεμα από τα Marks & Spencer που θα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη χωρίς να χάνεις την άνεση και την κομψότητά σου.

Το chic πλεκτό φόρεμα από τα Marks & Spencer στο πιο περιζήτητο χρώμα της σεζόν

Πρόκειται για ένα κομψό ζέρσεϊ μιντάξι φόρεμα στο πιο περιζήτητο χρώμα της εποχής, το μπορντό, με κανονική εφαρμογή και στρογγυλή λαιμόκοψη, μακριά μανίκια και πλεκτές λεπτομέρειες που δίνουν την απαραίτητη δόση πολυτέλειας που χρειάζεσαι.



Θα το φορέσεις με loafers ή κομψά Mary Janes, μπότες, ακόμη και slingbacks για μια βραδινή έξοδο ενώ όσον αφορά το styling μπορείς να επιλέξεις από ένα cropped biker jacket έως ένα μακρύ παλτό.

Marks & Spencer

Σκέψου το συνδυασμένο με κομψά φλατ και ένα παλτό για τις πρωινές εξόδους και τα office looks σου, ή με slingbacks και ένα leather jacket για μια πιο rock αλλά πάντα chic εμφάνιση στην πόλη.



Τέλος, η απόχρωσή του σου επιτρέπει τον πειραματισμό με αξεσουάρ σε διάφορα χρώματα, ακόμη και print, για ένα πιο quite luxury όμως outfit μπορείς να εμπιστευτείς τη φινέτσα που χαρίζουν τα χρυσά κοσμήματα ή και τα κλασικά μαύρα αξεσουάρ.