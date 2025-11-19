Ο Anthony Vaccarello χτίζει τη σύγχρονη ταυτότητα του οίκου Saint Laurent «φλερτάροντας» με ’90s διάθεση

Η νέα Spring 2026 συλλογή του Saint Laurent αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την αυτοπεποίθηση και τη συνέπεια με την οποία ο Anthony Vaccarello χτίζει τη σύγχρονη ταυτότητα του οίκου.

Χωρίς να φοβάται τις αντιθέσεις, ο Vaccarello φέρνει στην καμπάνια του Saint Laurent δύο κόσμους, τον τεχνικό μινιμαλισμό του sportswear και τη θηλυκότητα της lingerie.



Στον πυρήνα της συλλογής συναντάμε μια σειρά από κομμάτια που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το καθημερινό ντύσιμο. Τα αθλητικά στοιχεία κατασκευάζονται από εξαιρετικά ελαφρύ νάιλον, σχεδιασμένο να πέφτει στο σώμα με κοψίματα που εστιάζουν σε έντονους ώμους και στενή μέση.



Ο Anthony Vaccarello χτίζει τη σύγχρονη ταυτότητα του οίκου Saint Laurent



Όσο για τα χρώματα, είναι τολμηρά και ταυτόχρονα «καθαρά». Βλέπουμε σατέν φορέματα, μεταξωτά τοπ σε απαλό ροζ ή kingfisher blue και δαντελένια shorts τα οποία λειτουργούν όχι ως «βραδινά» κομμάτια, αλλά ως ισότιμα μέλη της ίδιας γκαρνταρόμπας.





Στοιχεία όπως τα σκουλαρίκια, τα block-coloured stilettos και οι γυαλιστερές βινύλ φούστες, λειτουργούν σαν ρυθμικές επαναλήψεις που συνδέουν τα διαφορετικά moods. Τα κλασικά Saint Laurent στοιχεία επιστρέφουν, μα με μια πιο συγκρατημένη, εκλεπτυσμένη προσέγγιση. Oversized φιόγκοι εμφανίζονται σε ματ υφές, ενώ τα μακριά σατέν φορέματα παίζουν με navy και μεταλλικές αποχρώσεις, χαρίζοντας μια ’90s διάθεση.

