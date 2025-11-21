Μέσα στον μαγικό κόσμο της Dolce&Gabbana

Η έκθεση «From the Heart to the Hands: Dolce&Gabbana», η οποία ξεκίνησε από το Μιλάνο αλλά περιοδεύει παγκοσμίως, είναι μια μεγάλη αναδρομική έκθεση που τιμά το καλλιτεχνικό και δημιουργικό ταξίδι των Domenico Dolce και Stefano Gabbana και αποτελεί μια ανοιχτή επιστολή αγάπης στον ιταλικό πολιτισμό ως διαχρονική έμπνευση των σχεδίων μόδας τους.

Υπό την επιμέλεια της Florence Müller, σκηνογραφία της Agence Galuchat και παραγωγή της IMG, η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 14 Ιουνίου 2026, στο Institute of Contemporary Art στο Μαϊάμι, αποτελεί ένα ταξίδι που αφηγείται τη φιλοσοφία του οίκου, έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια συναντά την αισθησιακή κομψότητα.

Getty Images

«From the Heart to the Hands: Dolce&Gabbana»: Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του οίκου, μέσα από τη μόδα, τον χρόνο και την τέχνη

Για την παρουσίασή της στο Μαϊάμι, η έκθεση έχει αναδιαμορφωθεί έτσι ώστε να «συνομιλεί» με τον σύγχρονο χαρακτήρα του ICA και την αποστολή του να προωθεί τη σύγχρονη οπτική κουλτούρα.

Getty Images

Περισσότερα από τριακόσια κομμάτια, από ιστορικά αρχεία μέχρι νεότερες δημιουργίες, συνθέτουν μια διαδρομή που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana μετατρέπουν τις ιδέες σε υλικά αριστουργήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η Ιταλία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η λαϊκή παράδοση, τα τοπία, το χειροποίητο savoir-faire, αλλά και η όπερα, το μπαλέτο και φυσικά το διαχρονικό πνεύμα της dolce vita.

Getty Images

Η εμπειρία ξεδιπλώνεται μέσα από θεματικές αίθουσες που αποτυπώνουν τις πολλές όψεις του οράματος των σχεδιαστών. Κάθε χώρος είναι και μια διαφορετική αφήγηση, μια σύγχρονη ερμηνεία της ιταλικής κληρονομιάς, που παρουσιάζεται μέσα από την ιδιαίτερη αισθητική των Dolce & Gabbana.

