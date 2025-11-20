O οίκος Dior έφερε τα Χριστούγεννα – Οι βιτρίνες του οίκου φέρνουν τη μαγεία των γιορτών στη 30 Avenue Montaigne

Κάθε χρόνο, ο οίκος Dior είναι από τους πρώτους που κηρύσσει επίσημα την έναρξη της γιορτινής περιόδου.

Με μια μοναδική αίσθηση θεάματος και πολυτέλειας, το ιστορικό σπίτι του οίκου Dior, στη διεύθυνση 30 Avenue Montaigne, μεταμορφώνεται και φέτος σε ένα λαμπερό σκηνικό που προαναγγέλλει τη μαγεία των Χριστουγέννων με τις βιτρίνες να φωτίζονται σαν να πρόκειται για ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.



Η επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων έγινε με μια τελετή φωταγώγησης, στην οποία πρωταγωνίστησε η Camille Cottin, πρέσβειρα του οίκου, η οποία με ένα τελετουργικό σχεδόν άγγιγμα έδωσε ζωή στις φωτεινές συνθέσεις που αγκαλιάζουν κάθε σημείο του κτηρίου.

Ο τροχός στην πρόσοψη του κτηρίου είναι διακοσμημένος με τα διαχρονικά σύμβολα του Οίκου, με ντελικάτα λουλούδια, τα αγαπημένα εμβληματικά αστέρια του σχεδιαστή Christian Dior και τα πολύτιμα φυλαχτά να τον κοσμούν. Όσο για την έμπνευση πίσω από τις βιτρίνες, είναι το Carousel of Dreams που κοσμεί την βιτρίνα του καταστήματος Saks στη Νέα Υόρκη.





Αξίζει βέβαια να πούμε πως, οι λαμπερές δημιουργίες που στολίζουν τις βιτρίνες και το εσωτερικό του καταστήματος δεν είναι απλώς διακοσμητικές αλλά αφηγούνται μια ολόκληρη ιστορία, μέσα από κινούμενα μοτίβα, φωτεινά παιχνίδια και συμβολικά στοιχεία, τα οποία φανερώνουν την ιστορία του Dior.



Κάθε λεπτομέρεια, από τις σπινθηροβόλες συνθέσεις μέχρι τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις των βιτρινών, αντικατοπτρίζει την αστείρευτη δημιουργικότητα και το savoir-faire του οίκου.





Τέλος να σου πούμε πως, όπως αναφέρεται στο crash.com, σε όλο τον χώρο, οι επισκέπτες συναντούν σύμβολα των 30 Montaigne και του Παρισιού - από την καρέκλα Médaillon και το περίπτερο αρωμάτων, μέχρι τους εκλεπτυσμένους πολυελαίους και τα επαναπροσδιορισμένα ορόσημα όπως το Pont Alexandre III και το Granville.

