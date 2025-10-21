Dior: «Μπαίνει» στο e-commerce και καταγράφει «χρυσές» επιδόσεις στην Ελλάδα

Για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά δεσμεύεται η Dior Greece, προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών το 2025, με όχημα τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που «θα συμβάλουν στην αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της».

Η θυγατρική της Christian Dior Couture που δραστηριοποιείται στον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ, αρωμάτων, κοσμημάτων, παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ και συναφών ειδών ενδύσεως συνιστά, άλλωστε, ένα luxury brand με μεγάλη δυναμική στην ελληνική αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις οικονομικές του επιδόσεις.

