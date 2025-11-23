Wes Anderson The Archives: Οι παστέλ και απόλυτα συμμετρικοί κόσμοι του Γουές Άντερσον φανερώνονται μέσα από κοστούμια, μινιατούρες και χειρόγραφα

Έχει σκεφτεί ποτέ πώς είναι να περπατάς μέσα σε σκηνικά του Γουές Άντερσον;

Αν αυτή είναι μια ιδέα που σε ενθουσιάζει έχουμε καλά νέα γιατί στο Design Museum του Λονδίνου, χάρη στην έκθεση Wes Anderson: The Archives, ολόκληρο το σύμπαν του διάσημου σκηνοθέτη ζωντανεύει μέσα από αντικείμενα, μινιατούρες, σχέδια και κοστούμια που αποκαλύπτουν πώς γεννιούνται οι παστέλ, απόλυτα συμμετρικοί κόσμοι του.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Wes Anderson

Περισσότερα από 700 αντικείμενα που ο Γουές Άντερσον συνέλεξε μέσα σε τριάντα χρόνια ανοίγουν για πρώτη φορά στο κοινό ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο για όσους λατρεύουν τον κινηματογραφικό του κόσμο, αλλά και για όσους εκτιμούν τη χειροποίητη, αναλογική μαγεία πίσω από κάθε κάδρο.





Από μικροσκοπικά μοντέλα μέχρι πλήρη σετ κοστουμιών, η έκθεση αποκαλύπτει τις πηγές έμπνευσης πίσω από μερικές από τις πιο αξέχαστες σκηνές του. Η έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως και τις 26 Ιουλίου 2026, καταγράφει την εξέλιξη των ταινιών του Γουές Άντερσον από τα πρώτα πειράματα της δεκαετίας του ‘90 έως τις πρόσφατες παραγωγές, καθώς και τις συνεργασίες.

Design Museum



Τα περισσότερα από 700 αντικείμενα αναδεικνύουν τη σχολαστική τέχνη του σκηνοθέτη μέσα από πρωτότυπα storyboards, φωτογραφίες polaroid, σκίτσα, πίνακες ζωγραφικής, χειρόγραφα σημειωματάρια, μαριονέτες, μινιατούρες μοντέλα και δεκάδες κοστούμια που φόρεσαν οι αγαπημένοι του χαρακτήρες.

@Photo credits: Design Museum @Photo credits: Design Museum @Photo credits: Design Museum @Photo credits: Design Museum @Photo credits: Design Museum @Photo credits: Design Museum

Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται ένα ροζ μοντέλο του ξενοδοχείου Grand Budapest, τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης από την ταινία Asteroid City, το γούνινο παλτό FENDI που φορούσε η Γκουίνεθ Πάλτροου ως Μάργκοτ Τενενμπάουμ στην ταινία The Royal Tenenbaums, οι αυθεντικές μαριονέτες stop motion που χρησιμοποιήθηκαν για να απεικονίσουν τα φανταστικά θαλάσσια πλάσματα στην ταινία The Life Aquatic με τον Στιβ Ζισού, ο κ. Φοξ να φοράει το χαρακτηριστικό του κοτλέ κοστούμι και ο σκύλος της παράστασης, ο Νάτμεγκ, δίπλα σε μινιατούρες. Η έκθεση επίσης θα παρουσιάσει μια προβολή της ταινίας Bottle Rocket, της πρώτης ταινίας μικρού μήκους της Άντερσον, που δημιουργήθηκε το 1993.

