Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζουν ένα διπλό αφιέρωμα που αποκαλύπτει την κρυμμένη Dior συλλογή του Azzedine Alaïa
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
22 Νοεμβρίου 2025
Μια τέτοια στιγμή ζει φέτος το Παρίσι, καθώς η La Galerie Dior και το Fondation Azzedine Alaïa παρουσιάζουν ένα μοναδικό διπλό αφιέρωμα, τη θρυλική, επί δεκαετίες κρυμμένη συλλογή Dior που συγκέντρωσε με σχεδόν εμμονική αφοσίωση ο Azzedine Alaïa.
Παρά τις αισθητικές τους διαφορές, ο ρομαντισμός και η ανθισμένη θηλυκότητα του Christian Dior απέναντι στη γλυπτική, body-con αυστηρότητα του Alaïa, οι δύο δημιουργοί μοιράζονταν πολλά κοινά, τα οποία θα φανερώνονται στη νέα αφιερωματική έκθεση έως και τις 3 Μαΐου 2026.
H κρυμμένη Dior συλλογή του Azzedine Alaïa
Περισσότεροι από εκατό Dior «θησαυροί» από τον ίδιο τον Christian Dior αλλά και τους Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano και Maria Grazia Chiuri εκτίθενται στη La Galerie Dior, σε μια αφήγηση αφιερωμένη στη μνήμη και το βλέμμα του Alaïa.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο Alaïa άρχισε να συλλέγει δημιουργίες υψηλής ραπτικής, πολύ πριν τα μεγάλα μουσεία ενδιαφερθούν σοβαρά για την ιστορική διατήρηση της μόδας, συγκεντρώνοντας σχεδόν 600 κομμάτια Dior.
Παράλληλα, στο Fondation Azzedine Alaïa, από την 1η Δεκεμβρίου 2025, θα παρουσιαστούν τριάντα looks Dior από τη συλλογή του δίπλα σε ισάριθμες δημιουργίες του ίδιου, φωτίζοντας τον αθόρυβο διάλογο που ο Alaïa διατηρούσε μια ζωή με τον Dior, δομή, τη φόρμα, τη σχέση σώματος και υφάσματος.
Επιμελητές των δύο εκθέσεων είναι ο Olivier Saillard και ο Gaël Mamine, ενώ η εμπειρία επεκτείνεται και εκδοτικά, με δύο νέα βιβλία.
Η μόδα αλλάζει — και το JennyGr είναι πάντα μπροστά. Ακολούθησέ μας στο Google News για daily fashion inspo.
Διαβάζονται Τώρα
- Το ζευγάρι παπούτσια – ορισμός του quiet luxury που θα βλέπουμε παντού φέτος και 5 επιλογές για να το προσθέσεις στη συλλογή σου
- Η αναβλητικότητά τους δεν έχει όρια: 5 συνήθειες που επιβεβαιώνουν πως ζουν μόνιμα με το «θα το κάνω μετά»
- Μανικιούρ χειμώνας 2026: Αυτό είναι το nail trend που θα βλέπεις παντού