Η La Galerie Dior και το Ίδρυμα Azzedine Alaïa παρουσιάζουν ένα διπλό αφιέρωμα που αποκαλύπτει την κρυμμένη Dior συλλογή του Azzedine Alaïa

Υπάρχουν στιγμές στη μόδα όπου δύο κόσμοι, φαινομενικά μακρινοί, συναντιούνται και δημιουργούν κάτι που ξεπερνά την ιστορία της υψηλής ραπτικής.

Μια τέτοια στιγμή ζει φέτος το Παρίσι, καθώς η La Galerie Dior και το Fondation Azzedine Alaïa παρουσιάζουν ένα μοναδικό διπλό αφιέρωμα, τη θρυλική, επί δεκαετίες κρυμμένη συλλογή Dior που συγκέντρωσε με σχεδόν εμμονική αφοσίωση ο Azzedine Alaïa.

Παρά τις αισθητικές τους διαφορές, ο ρομαντισμός και η ανθισμένη θηλυκότητα του Christian Dior απέναντι στη γλυπτική, body-con αυστηρότητα του Alaïa, οι δύο δημιουργοί μοιράζονταν πολλά κοινά, τα οποία θα φανερώνονται στη νέα αφιερωματική έκθεση έως και τις 3 Μαΐου 2026.

H κρυμμένη Dior συλλογή του Azzedine Alaïa

Περισσότεροι από εκατό Dior «θησαυροί» από τον ίδιο τον Christian Dior αλλά και τους Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano και Maria Grazia Chiuri εκτίθενται στη La Galerie Dior, σε μια αφήγηση αφιερωμένη στη μνήμη και το βλέμμα του Alaïa.





Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο Alaïa άρχισε να συλλέγει δημιουργίες υψηλής ραπτικής, πολύ πριν τα μεγάλα μουσεία ενδιαφερθούν σοβαρά για την ιστορική διατήρηση της μόδας, συγκεντρώνοντας σχεδόν 600 κομμάτια Dior.

Instagram/@galeriediorparis





Παράλληλα, στο Fondation Azzedine Alaïa, από την 1η Δεκεμβρίου 2025, θα παρουσιαστούν τριάντα looks Dior από τη συλλογή του δίπλα σε ισάριθμες δημιουργίες του ίδιου, φωτίζοντας τον αθόρυβο διάλογο που ο Alaïa διατηρούσε μια ζωή με τον Dior, δομή, τη φόρμα, τη σχέση σώματος και υφάσματος.

galeriediorparis

Επιμελητές των δύο εκθέσεων είναι ο Olivier Saillard και ο Gaël Mamine, ενώ η εμπειρία επεκτείνεται και εκδοτικά, με δύο νέα βιβλία.

