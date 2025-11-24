Electric grandpa aesthetic: Η τάση που επανέρχεται στη μόδα είναι εμπνευσμένη από τη γκαρνταρόμπα του παππού σου

Έχεις ακούσει ξανά τον όρο «Electric Grandpa» ή αλλιώς gradpa core, μια τάση η οποία, αν και ξεπρόβαλε το 2024, επιστρέφει κι αυτή τη χρονιά για να δώσει σε κάθε εμφάνιση μια cool αίσθηση αλλά και άφθονα νοσταλγικά vibes.

Η «Electric Grandpa» αισθητική, εμπνευσμένη από το ανεπιτήδευτο στιλ του παππού, η τάση αυτή φέρνει στο επίκεντρο την άνεση με τα oversized coats, τα παντελόνια με ψηλή μέση, τα μοκασίνια και τα πλεκτά ή τα γιλέκα με τους χαρακτηριστικούς ρόμβους να κυριαρχούν.

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε στο Pinterest, σαν μια από τις προβλέψεις των τάσεων της περασμένης σεζόν και καθιερώθηκε καθώς αυτή η ρετρό αισθητική και ο αέρας που χαρίζει γοητεύει μέχρι και σήμερα τις fashion lovers. Γιατί; όχι μόνο επειδή «τιμά» κατά κάποιον τρόπο τους κομψούς παππούδες μας και φέρει ένα συναισθηματισμό, αλλά και επειδή, στην εποχή που η μόδα «τρέχει» και οι αμέτρητες τάσεις δεν είναι ιδιαίτερα βιώσιμες, βασίζεται σε κομμάτια διαχρονικά κομψά τα οποία δεν χάνουν την αίγλη τους μέσα στα χρόνια και φυσικά ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.

H τάση Electric grandpa aesthetic

Γιατί όμως να υιοθετήσεις αυτόν τον χειμώνα την Electric Grandpa αισθητική; Πρωταρχική σημασία όπως προαναφέραμε έχει η άνεση και η πρακτικότητα. Κάθε item επιλέγεται χάρη στην άνεση που χαρίζει ενώ η στιλιστική ευελιξία είναι ένα ακόμη ατού του trend. Celebrities όπως η Τζίτζι Χαντίντ και η Ζόι Κράβιτζ για παράδειγμα, συχνά υιοθετούν την αισθητική για τα καθημερινά τους looks, ενώ τα It Girls δίνουν την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση που χρειαζόμαστε.





Σκέψου, ένα ζευγάρι μαύρα μοκασίνια μαζί με το αγαπημένο σου κοστούμι και το χαρακτηριστικό oversized grandad coat. Κομψό, στιλάτο και ό,τι πρέπει για τα looks από το γραφείο μέχρι και ένα επαγγελματικό δείπνο. Από την άλλη, για τις ημέρες που η θερμοκρασία πέφτει, ένα πουλόβερ ή ακόμη και ένα πλεκτό γιλέκο με ρόμβους, το οποίο βλέπουμε παντού αυτή την εποχή, θα σου χαρίσει τα απαραίτητα cool vibes που θέλεις για τα casual looks σου.

Όπως κι αν επιλέξεις να υιοθετήσεις την τάση, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για να εμπνευστείς.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks