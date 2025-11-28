Η νέα σειρά Nike x Jacquemus Après Ski είναι μια ωδή στην αισθητική της σύγχρονης ζωής στο βουνό

H Nike και o οίκος Jacquemus αφήνουν πίσω τους το αστικό τοπίο και ταξιδεύουν στις αλπικές πλαγιές, παρουσιάζοντας μια συλλογή που συνδυάζει την τεχνική του πρώτου με τον ιδιαίτερο μινιμαλισμό του δεύτερου.

Ο Simon Porte Jacquemus συνεχίζει το «σερί» των παιδικών αναμνήσεών του με τη νέα συλλογή να αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο τις παιδικές του ξέγνοιαστες στιγμές στο βουνό.

Ο σχεδιαστής στο παρελθόν έχει μιλήσει για την αγάπη του για το σκι και τώρα, δύο μεγάλες του αγάπες ενώνονται. Όπως διαβάζουμε στο The Fashionography, o σχεδιαστής δήλωσε: «Πάντα ήμουν λάτρης του σκι: Είναι το αγαπημένο μου άθλημα και ήταν το αγαπημένο μου χειμερινό καταφύγιο από τότε που ήμουν μικρός. Τα ρούχα του σκι πάντα με γοήτευαν και είμαι μεγάλος συλλέκτης vintage κομματιών σκι της δεκαετίας του '80. Αυτή η συλλογή με τη Nike είναι μια ευκαιρία για μένα να φέρω μια νέα ιστορία μόδας στη συνεργασία μας και στην κοινότητα του σκι, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά».

JACQUEMUS

Η χειμερινή αυτή συλλογή έρχεται ως συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε η Nike με τον οίκο Jacquemus το 2022, εμπνευσμένη τότε από vintage Nike ACG και καμπάνιες των ’90s. Από τότε έχουμε δει το Le Swoosh bag, τη συλλογή Summer 2024 με έμπνευση από το Παρίσι, αλλά και μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού Moon Shoe του Bill Bowerman.

H νέα συλλογή Nike x Jacquemus Après Ski

Η συλλογή αποτελείται από 18 κομμάτια, σχεδιασμένα για snowboarders, σκιέρ αλλά και όσους απλώς αγαπούν την ατμόσφαιρα ενός χειμερινού resort.

JACQUEMUS

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά designs είναι το two-in-one GORE-TEX jacket, που συνδυάζει ένα αδιάβροχο, αντιανεμικό εξωτερικό shell με ένα εσωτερικό bomber το οποίο κουμπώνει με φερμουάρ. Για τις γυναίκες υπάρχει μια πιο tailored εκδοχή, με λεπτομέρειες που θυμίζουν τις χαρακτηριστικές φιγούρες της βασικής γραμμής του Jacquemus.

JACQUEMUS

Πέρα από τα outerwear κομμάτια, η συλλογή περιλαμβάνει items που προσφέρουν ελευθερία κινήσεων, με το γυναικείο jumpsuit σε στενή γραμμή να είναι φτιαγμένο από μαλακό, υδροαπωθητικό ύφασμα, ενώ τα leggings έχουν ultra-high μέση και stirrups, θυμίζοντας το effortless style των χειμερινών διακοπών.

JACQUEMUS

Η Nike x Jacquemus Après Ski κυκλοφόρησε στις 26 Νοεμβρίου επίσημο site του οίκου και στα καταστήματα Jacquemus, ενώ θα ακολουθήσει κυκλοφορία στο site της Nike και σε επιλεγμένα καταστήματα στις 3 Δεκεμβρίου.