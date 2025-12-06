Για το 2025, η πρωτοβουλία Bottega for Bottegas επιστρέφει με μια νέα επιλογή τεχνιτών που προέρχονται από τρεις πόλεις που βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας του οίκου Bottega Veneta: τη Βενετία, τη Νέα Υόρκη και το Μιλάνο.

Η φετινή έκδοση του Bottega for Bottegas τιμά τη δεξιοτεχνία που έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα του οίκου, ενώ παράλληλα αποτίει φόρο τιμής στην ιταλική κουλτούρα του aperitivo.

Η συλλογή περιλαμβάνει δύο επάργυρα ποτήρια δημιουργημένα από το εργαστήριο Ganci Argenterie στο Μιλάνο, ασημένιες cocktail sticks με χαρακτηριστικό knot-μοτίβο από τον Heath Wagoner στη Νέα Υόρκη, καθώς και ένα χειροδέτο σημειωματάριο από τον Paolo Olbi στη Βενετία, ιδανικό για συνταγές ποτών, σημειώσεις ή βραδινές σκέψεις.

Bottega for Bottegas 2025: O oίκος αναδεικνύει την ιταλική χειροτεχνία και αποτίει φόρο τιμής στην ιταλική κουλτούρα του aperitivo

Paolo Olbi

Ο Paolo Olbi αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παραδοσιακής βενετσιάνικης βιβλιοδεσίας. Γεννημένος στη Βενετία το 1937, μαθήτευσε δίπλα σε παλιούς τεχνίτες, αποκτώντας εμπειρία μέσα από πρακτική ενασχόληση και συνεχή πειραματισμό. Η δουλειά του ξεχωρίζει για τα περίτεχνα διακοσμητικά μοτίβα που αντλούν έμπνευση από τη βενετσιάνικη, βυζαντινή και ισλαμική τέχνη.

Αφοσιωμένος στη διατήρηση του επαγγέλματος, έχει εκπαιδεύσει δεκάδες μαθητευόμενους και έχει εξερευνήσει συνδυασμούς με μάρμαρο, κεραμικό και γυαλί Murano, διατηρώντας ζωντανή μια τέχνη που απαιτεί χρόνο και αφοσίωση.

Bottega for Bottegas 2025/ Φωτογραφία: bottegaveneta.com

Heath Wagoner

Με έδρα το Μπρούκλιν, ο Heath Wagoner έχει καθιερωθεί ως ένας σύγχρονος αργυροχόος που συνδυάζει την αγάπη του για το entertaining με το υπόβαθρό του στον βιομηχανικό και κοσμηματοποιητικό σχεδιασμό.

Από το 2020, δημιουργεί μοναδικά αντικείμενα για το τραπέζι και το bar, δίνοντας σε κάθε κομμάτι φροντίδα και λεπτομέρεια αντίστοιχη με εκείνη που συναντά κανείς στην υψηλή κοσμηματοποιία. Ως γιος ψαρά, συχνά ενσωματώνει θαλάσσια μοτίβα και λεπτομέρειες που θυμίζουν τη σχέση του με το νερό, προσδίδοντας σε κάθε δημιουργία μια προσωπική αφήγηση.

Bottega for Bottegas 2025/ Φωτογραφία: bottegaveneta.com

Ganci

Το εργαστήριο Ganci, ιδρυμένο το 1926, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα αργυροχοεία του Μιλάνου. Σήμερα, διοικείται από την τρίτη γενιά της οικογένειας Morandino—τη Giovanna, τον Giuseppe, τον Giorgio και τον Gianluca—οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση με την ίδια αφοσίωση που χαρακτήριζε τους προκατόχους τους.

Η εταιρεία ειδικεύεται σε χειροποίητες τεχνικές όπως το casting, η λεπτομερής σφυρηλάτηση και οι περίτεχνες χαράξεις. Μέσα από custom έργα και συνεργασίες με νέους σχεδιαστές και διεθνείς φίρμες, η Ganci καταφέρνει να εξελίσσει την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας, χωρίς να απομακρύνεται από την αυθεντική της ταυτότητα.