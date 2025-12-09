Bhavitha Mandava: Πώς η τυχαία ανακάλυψη σε ένα μετρό, την έκανε το πρώτο Ινδό μοντέλο που άνοιξε το Métiers d'Art της Chanel

Οι σπουδές στην αρχιτεκτονική και το τυχαίο ντεμπούτο της στην πασαρέλα

To όνομά της είναι Bhavitha Mandava, είναι μόλις 25 ετών και έγραψε τη δική της ιστορία στη βιομηχανία της μόδας καθώς έγινε το πρώτο Ινδό μοντέλο που άνοιξε ένα Métiers d'Art show για τη Chanel.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, η Bhavitha Mandava ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία με σπουδές στην αρχιτεκτονική. Συγκεκριμένα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru και αργότερα ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Integrated Design & Media στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–Υπολογιστή.

Όπως αναφέρεται και στο bio της στα social media, είναι αρχιτέκτονας, product designer και assistive tech, μερικοί από τους τίτλους που κατέχει δηλαδή, μαζί με εκείνον του μοντέλου πια.

Το τυχαίο ντεμπούτο της Bhavitha Mandava στην πασαρέλα

Η επαφή της με το μόντελινγκ ήρθε εντελώς απρόσμενη, δύο εβδομάδες πριν από τις επιδείξεις Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Η Mandava ανακαλύφθηκε τυχαία σε μια πλατφόρμα του μετρό της Νέας Υόρκης και τράβηξε αμέσως την προσοχή του τότε δημιουργικού διευθυντή της Bottega Veneta, Matthieu Blazy.

Η πρώτη της πασαρέλα ήταν για το show της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 και, αφού ο creative director του οίκου πήρε τη μεταγραφή του στον οίκο Chanel δεν γινόταν να την αφήσει πίσω.

Περπάτησε στην πασαρέλα της Chanel για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 τον Οκτώβριο και τώρα, έγραψε τη δική της ιστορία αφού έγινε το πρώτο Ινδό μοντέλο που «άνοιξε» το Métiers d'Art, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, σε μια εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα τρένου, στη στάση Bowery.

«Ακόμα θυμάμαι να παρακολουθώ το διαδικτυακό μου μάθημα τα μεσάνυχτα λόγω της διαφοράς της ζώνης ώρας, μετά να εμφανίζομαι στο γραφείο Bottega Veneta την επόμενη μέρα, τρέχοντας σε λίγο ύπνο. Αυτή ήταν η μέρα που γνώρισα έναν από τους πιο απίστευτους ανθρώπους, το Matthieu Βlazy. Από εκείνη τη στιγμή, οι ευκαιρίες που μου έδωσε δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα όνειρο. Είμαι παραπάνω από ευγνώμων, ευχαριστώ για όλα» είχε γράψει σε σχετική δημοσίευσή της στα social media.

Το συγκινητικό video που έγινε viral

Κι ακόμη κι αν η Mandava έχει τραβήξει επάνω της όλη την προσοχή της βιομηχανίας της μόδας, ακόμη κι αν ετοιμάζεται να χαράξει ένα λαμπρό μέλλον στον χώρο της μόδας, δεν ξεχνά τις ρίζες της.

Με ένα συγκινητικό split screen βίντεο έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τους γονείς της, οι οποίοι ενθουσιασμένοι παρακολουθούν το ιστορικό της catwalk στο Métiers d'Art. Η ίδια έγραψε στη λεζάντα «Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Ευχαριστώ Chanel και Μatthieu Blazy».

Όποιο κι αν είναι το επόμενο βήμα της, ένα είναι σίγουρο: η Bhavitha Mandava δεν αποτελεί απλώς ένα νέο ανερχόμενο όνομα στο διεθνές στερέωμα της μόδας, αλλά μια προσωπικότητα που γεφυρώνει κόσμους. Από τη μία η τέχνη και η τεχνολογία και από την άλλη η Ινδία με τη Νέα Υόρκη. Με το ταλέντο, την ομορφιά, την εργατικότητα και την αφοπλιστική της αυθεντικότητα, εμπνέει όχι μόνο τις νεαρές γυναίκες της πατρίδας της, αλλά και κάθε άνθρωπο που ξεκινά να χαράζει το δικό του δρόμο.