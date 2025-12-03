Ο οίκος Chanel το έκανε ξανά: Μετέτρεψε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα του

Ο Matthieu Blazy έκανε το ντεμπούτο του στην ετήσια έκθεση της συλλογής Métiers d'Art και έφερε μια κινηματογραφική αισθητική στην καρδιά της Νέας Υόρκης, δίνοντας «ζωή» σε μια εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα τρένου, στη στάση Bowery.

Η ετήσια συλλογή που τιμά τις ικανότητες των εξειδικευμένων ατελιέ και τεχνιτών της Chanel, από τα ατελιέ της Rue Cambon μέχρι τα εργαστήρια le19M, από την έναρξή της το 2002, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, πιο πρόσφατα σε πόλεις όπως η Χανγκζού της Κίνας, το Μάντσεστερ της Αγγλίας και το Ντακάρ της Σενεγάλης, η επιλογή του Matthieu Blazy ήταν η Νέα Υόρκη.

Το spot, στο κέντρο της πόλης στην οδό Bowey 168, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Chanel, ένα όραμα τουλάχιστον καθηλωτικό και ισχυρό, σαν τον παλμό της Νέας Υόρκης, με έντονη αφήγηση και κινηματογραφικά vibes.

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Ο οίκος Chanel μετέτρεψε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα του

«Η συλλογή είναι πολύ προσανατολισμένη στους χαρακτήρες», αναφέρει η συνέντευξη του Blazy στο «La Gazette», το ειδικά σχεδιασμένο έντυπο που κυκλοφόρησε ο οίκος στο πλαίσιο του πρόμο της συλλογής και της επίδειξής της. Έμπνευση άντλησε από έναν δημοσιογράφο της δεκαετίας του '70, μια επιχειρηματία της δεκαετίας του '80, το ταξίδι της Γκαμπριέλ Σανέλ στην Αμερική το 1931 για να δημιουργήσει κοστούμια για τον κινηματογράφο, καθώς και σύγχρονες προσωπικότητες.

Από παιδιά και φοιτητές μέχρι παγκόσμιους ηγέτες, θαμώνες της όπερας με βραδινές τουαλέτες και έναν μοναδικό «Spiderman» με κοστούμι που είχε συναντήσει σε μια από τις διαδρομές του με το μετρό στο κέντρο, από την Times Square, κατά τα χρόνια που εργαζόταν στη Νέα Υόρκη για τους Calvin Klein και Raf Simons από το 2016 έως το 2019».

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Το Chanel Métiers d'Art 2026: The 'C' Line ξεκίνησε με μοντέλα να βγαίνουν από ένα εισερχόμενο βαγόνι τρένου, ακολουθώντας την πλατφόρμα του μετρό όπως θα έκανε οποιοσδήποτε Νεοϋορκέζος. Μετά την επίδειξη, ο σχεδιαστής είπε ότι ενδιαφερόταν για το μετρό της πόλης επειδή είναι το μέρος όπου αλληλεπιδρά κάθε άτομο της κοινωνίας - από φοιτητές μέχρι μουσικούς και ανθρώπους που αλλάζουν τα δεδομένα.

«Μου αρέσει η ιδέα να κάνω μια παράσταση όπου τίποτα δεν είναι γραμμικό. Ήθελα να δημιουργήσω ένα είδος τυχαιότητας, αυτό που βλέπουμε κάθε πρωί όταν πηγαίνουμε στη δουλειά και δεν ξέρεις τι θα γίνει στη γωνία. Όλοι είναι προσκεκλημένοι».

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Επιπλέον είδαμε ένα πάντρεμα εποχών, από χτενίσματα της δεκαετίας του '20 μέχρι κοστούμια power suit της δεκαετίας του '80, με animal prints, εμπνευσμένα από την γκαρνταρόμπα της Gabrielle Chanel. Εντυπωσιακά σετ και φούστες από τουίντ ήταν σε χειροποίητα λεοπάρ μοτίβα ενώ τα μεταξωτά σχεδιάστηκαν για να θυμίζουν τον θαυμασμό της Gabrielle για τη γούνα του Αστραχάν.

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Métiers d’art 2026 collection/ Φωτογραφία: chanel.com

Τέλος, τα πολυτελή πλεκτά και τα αμερικανικά αθλητικά ρούχα είχαν πρωταγωνιστική θέση, ενώ η ιδέα της «εισαγωγής ενός νέου κλασικού» προήλθε από τις νέες καρό φανέλες με μπουκλέ και αλυσίδες στο στρίφωμα.