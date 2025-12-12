Βαρέθηκες τα κλασικά μαύρα κολάν; 5 + 1 εναλλακτικές με χρώμα που είναι in fashion για να διαλέξεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
12 Δεκεμβρίου 2025
Για πολλές γυναίκες το κολάν αποτελεί ένα από τα πιο άνετα items της ντουλάπας τους και πια δεν τα φορούν μονάχα για το pilates. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει το κολάν να επαναπροσδιορίζεται και να φοριέται με τα πάντα και παντού.
Ρίχνοντας μια ματιά στις εμφανίσεις των It girls, από την Χέιλι Μπίμπερ μέχρι την Κένταλ Τζένερ, είναι ξεκάθαρο το ποιες αποχρώσεις θα κυριαρχήσουν αυτή τη σεζόν. Μεταξύ άλλων, το καφέ κολάν είναι ίσως η πιο chic επιλογή, ειδικά όταν το φοράς με sneakers ενώ οι olive και οι beige αποχρώσεις δίνουν πιο clean girl vibes.
Τα non black leggings δεν είναι λοιπόν μια τολμηρή επιλογή πια αλλά ένας εύκολος τρόπος να αναβαθμίσεις κάθε εμφάνισή σου. Αν ψάχνεις τρόπο να ανανεώσεις τα καθημερινά σου looks χωρίς να χάσεις την άνεσή σου παρακάτω έχουμε το στιλιστικό inspo που χρειάζεσαι.
5 + 1 εναλλακτικές στα μαύρα κολάν που είναι in fashion
Navy blue
Chocolate brown
Beige
Olive Green
Μπλε
Γκρι
Η μόδα αλλάζει — και το JennyGr είναι πάντα μπροστά. Ακολούθησέ μας στο Google News για daily fashion inspo.