Βαρέθηκες τα κλασικά μαύρα κολάν; 5 + 1 εναλλακτικές με χρώμα που είναι in fashion για να διαλέξεις

Τα μαύρα κολάν είναι κλασικά και διαχρονικά, ταιριάζουν με τα πάντα και έχουν κερδίσει τη θέση τους ως το απόλυτο basic αυτή τη σεζόν όμως ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν εναλλακτικές με χρώματα.

Για πολλές γυναίκες το κολάν αποτελεί ένα από τα πιο άνετα items της ντουλάπας τους και πια δεν τα φορούν μονάχα για το pilates. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει το κολάν να επαναπροσδιορίζεται και να φοριέται με τα πάντα και παντού.

Ρίχνοντας μια ματιά στις εμφανίσεις των It girls, από την Χέιλι Μπίμπερ μέχρι την Κένταλ Τζένερ, είναι ξεκάθαρο το ποιες αποχρώσεις θα κυριαρχήσουν αυτή τη σεζόν. Μεταξύ άλλων, το καφέ κολάν είναι ίσως η πιο chic επιλογή, ειδικά όταν το φοράς με sneakers ενώ οι olive και οι beige αποχρώσεις δίνουν πιο clean girl vibes.

Τα non black leggings δεν είναι λοιπόν μια τολμηρή επιλογή πια αλλά ένας εύκολος τρόπος να αναβαθμίσεις κάθε εμφάνισή σου. Αν ψάχνεις τρόπο να ανανεώσεις τα καθημερινά σου looks χωρίς να χάσεις την άνεσή σου παρακάτω έχουμε το στιλιστικό inspo που χρειάζεσαι.

5 + 1 εναλλακτικές στα μαύρα κολάν που είναι in fashion

Navy blue

Chocolate brown

Beige

Olive Green

Μπλε

Γκρι



