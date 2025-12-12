Pinterest Predicts: Από τον φουτουρισμό στη νοσταλγία και την Vamp Romantic αισθητική, οι τάσεις που θα μας απασχολήσουν το 2026

Κάθε χρόνο το Pinterest κυκλοφορεί τις προβλέψεις τους σε ό,τι αφορά τις τάσεις της νέας χρονιάς, αναλύοντας εκατομμύρια αναζητήσεις και εικόνες για να αποκαλύψει τι θα μας απασχολήσει σε πεδία όπως η μόδα, η ομορφιά, η ευεξία, το design, τα ταξίδια και το lifestyle.

Το Pinterest Predicts 2026, αποκάλυψε 21 νέες τάσεις με το μοντέλο πρόβλεψης που διαθέτει να είναι 88% ακριβές ενώ αν κάτι ξεχωρίζει αυτό είναι πως οι τάσεις εξελίσσονται 4,4 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με πριν από επτά χρόνια, κάτι που σίγουρα δείχνει ότι οι πολλαπλές πληροφορίες κάνουν το κοινό και τα γούστα τους να μεταβάλλονται τρομακτικά γρήγορα.

Η συναισθηματική άνεση και η σημασία της

Ένα μεγάλο κομμάτι των τάσεων για το 2026 βασίζεται σε μια ανάγκη για συναισθηματική άνεση, νοσταλγία και μικρές καθημερινές ρουτίνες που χαρίζουν ηρεμία. Πάνω από τους μισούς χρήστες δηλώνουν ότι αναζητούν την άνεση σαν καθημερινό καταφύγιό τους.

Αυτό αντικατοπτρίζεται σε τάσεις όπως το Gimme Gummy στην οποία πρωταγωνιστούν μαλακές υφές, παιχνιδιάρικα χρώματα, jelly blush, flexi phone cases, ακόμη και gummy inspired κοσμήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναζητήσεις για Gummy bears aesthetic έχουν ανέβει εντυπωσιακά από ηλικιακά γκρουπ της Gen Z και των millennials.

Μαζί με αυτό, βλέπουμε μια άνοδο στο FunHaus, μια πιο circus inspired αισθητική σε διακόσμηση και lifestyle, καθώς και μια μεγάλη επιστροφή στα παιδικά παιχνίδια των 70s. Η νοσταλγία γίνεται ξανά τάση λοιπόν.

Το προσωπικό στιλ και τα ταξίδια

Περίπου το 42% των χρηστών δηλώνει ότι πλέον επιλέγει τάσεις που τους ταιριάζουν πραγματικά κάνοντας μια πιο συνειδητή επιμέλεια του προσωπικού στιλ. Αυτό φαίνεται σε τάσεις όπως το Glamoratti, μια άνοδος της θεατρικής, σχεδόν οπερατικής κομψότητας, και το Neo Deco, όπου το Art Deco κάνει δυναμικό comeback με πλούσια γεωμετρικά στοιχεία και statement υλικά. Παράλληλα, ακόμη και η τέχνη της επιστολογραφίας επιστρέφει, όχι απλώς ως συνήθεια, αλλά ως δημιουργική έκφραση.

Το Pinterest βλέπει μεγάλη άνοδο στην αναζήτηση για μυστηριακά τοπία και πιο περιπετειώδεις εμπειρίες. Από τα σκωτσέζικα Highlands μέχρι την άνοδο του adventure tourism, ο κόσμος ψάχνει τρόπους για συναισθηματική επαναφόρτιση.

Οι fashion και beauty τάσεις του 2026 σύμφωνα με το Pinterest

Όσον αφορά τη μόδα και την ομορφιά, οι τάσεις του 2026 έχουν μια δόση φουτουρισμού αλλά και αναπάντεχα πολύ ρεαλισμό.

Η τάση Glitchy Glam φέρνει μια αισθητική που θυμίζει κάτι από τεχνολογικό glitch με τα μεταλλικά στοιχεία, τα «σπασμένα» prints και τις holographic υφές να κυριαρχούν.

Από την άλλη, η τάση Cool Blue φέρνει αποχρώσεις του πάγου, καθαρές και ψυχρές, που θα κυριαρχήσουν σε ρούχα και beauty looks ενώ για μια δόση ρομαντισμού έρχεται το Poetcore με τις υφές και τα γήινα στοιχεία να θυμίζουν κάτι από λογοτεχνία. Το χακί επανέρχεται με πιο έξυπνο τρόπο την επόμενη χρονιά με το Khaki Coded να φέρνει total looks και utility - inspired γραμμές ενώ το Scent Stacking στην ομορφιά να φέρνει συνδυασμός αρωμάτων για δημιουργία προσωπικού signature scent.

Το 2026 η Gen Z και οι Millennials κάνουν μια στροφή στη διαστημική αισθητική. Holographic στοιχεία στη διακόσμηση, ιριδίζουσες σκιές ματιών σαν σεληνιακή σκόνη και silhouettes που θυμίζουν sci-fi ταινία, η τάση Extra Celestial τα έχει όλα.

Η Opera Aesthetic τάση φέρνει βαριές κουρτίνες, κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα κουαρτέτο εγχόρδων να παίζει dark cabaret. Το 2026 οι Millennials και η Gen Z μεταφέρουν την παλιά θεατρική αίγλη στο σημερα.

Επιπλέον έρχεται μια όμορφη ένωση αφρικανικής κουλτούρας και boho αισθητικής, με Boomers και Gen X να οδηγούν το Afrohemian Decor trend. Οι αναζητήσεις για african boho living room και afro chic home decor ανεβαίνουν στο Pinterest, φέρνοντας πολύχρωμα υφάσματα Νιγηρίας, αιθιοπική τέχνη τοίχου, χειροποίητα καλάθια και φυσικά υλικά.

Η δαντέλα επιστρέφει επαναπροσδιορισμένη με το Lace Up trend. Το 2026 φέρνει το κλασικό δαντελένιο σεμεδάκι σε μια εντελώς νέα εποχή. Bomber jackets με δαντελένιους γιακάδες, μαντίλια με λεπτές ραφές, ακόμα και θήκες κινητών με crochet λεπτομέρειες. Η ομορφιά αποκτά σκοτεινή γοητεία το 2026 με το Vamp Romantic. Οι Millennials και η Gen Z αγκαλιάζουν ένα after dark αισθητικό σύμπαν με κατάμαυρα νύχια, goth ρομαντικά χτενίσματα και ένα βαθύ smokey eye τύπου Kohl, όλα με μια glossy, αισθησιακή πινελιά.

