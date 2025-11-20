Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μια ολόκληρη γενιά φορούσε σε κάθε περίσταση και δεν είναι άλλο από το παντός καιρού jacket στο χαρακτηριστικό λαδί χρώμα.

Άνετο και ευέλικτο, το jacket ταιριάζει με όλα και είναι στιλάτο, και, αν και για χρόνια είχε κάνει μια… σιωπηλή αποχώρηση από τα trends, τώρα το βλέπουμε ξανά.

O λόγος για το field jacket, ή αλλιώς army, το ελαφρώς oversized coat σε θαμπό λαδί, με μακρύ μήκος, τετράγωνη γραμμή και τσέπες.

Από τις street style εμφανίσεις μέχρι τα εξώφυλλα περιοδικών και τις εμφανίσεις των celebrities το jacket αυτό ήταν παντού. Η Κάντις Σουάνπολ το έκανε να δείχνει cool, η Ντέμι Λοβάτο το ενσωμάτωνε στη γκαρνταρόμπα της σε πιο σκούρες αποχρώσεις ενώ η Αλέξα Τσανκ το φορούσε με τη βρετανική ανεπιτήδευτη κομψότητα της.

Getty Images

Το αγαπημένο jacket των millennials επιστρέφει στις τάσεις πιο ανανεωμένο από ποτέ

Σήμερα, το κλασικό λαδί jacket επιστρέφει στις τάσεις με μεγάλους οίκους όπως Prada και Victoria Beckham να το επαναφέρουν στις πασαρέλες, ενώ πιο casual brands όπως L.L.Bean και Levi’s ακολουθούν την ίδια γραμμή. Πιστό στην original αισθητική του, στη’70s αντισυμβατικότητα αλλά και στις ’90s alt αναφορές που αγάπησε η γενιά των millenials στα early 2010s, έρχεται να αποδείξει πόσο λειτουργικό και ευέλικτο είναι.

Η επιστροφή του στις τάσεις βέβαια δεν βασίζεται στη νοσταλγία, αλλά στην ανανέωση και πλέον ταιριάζει με έναν μίνιμαλ, καθαρό τρόπο ντυσίματος. Θα το δεις φορεμένο με basic tops και ίσια τζιν, tailored παντελόνια ή pencil midi φούστες. Μπορεί επίσης να σεταριστεί με athleisure εμφανίσεις, πάνω από bike shorts και chunky sneakers, φορέματα και slip dresses.

