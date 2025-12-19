Η Κάιλι Τζένερ με φόρεμα όλο πούπουλα και έξω την πλάτη – Το εντυπωσιακό look στο πάρτι της Kylie Cosmetics

Η Κάιλι Τζένερ μπήκε σε εορταστική διάθεση υιοθετώντας ένα εντυπωσιακό ροζ look που θύμιζε showgirl, γεμάτο φτερά και λάμψη.

Αφορμή για το look της Κάιλι Τζένερ, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο, στάθηκε το χριστουγεννιάτικο πάρτι της Kylie Cosmetics, όπου η νεαρή influencer επέλεξε ένα custom φόρεμα σε έντονο ροζ χρώμα, δημιουργία του Conner Ives.

Πιο συγκεκριμένα το φόρεμα είχε halter λαιμόκοψη και άφηνε εντελώς ακάλυπτη την πλάτη της, ενώ αγκάλιαζε το σώμα της πριν καταλήξει σε μια πιο χαλαρή, μακριά γραμμή μέχρι τον αστράγαλο.

Η Κάιλι Τζένερ με φόρεμα όλο πούπουλα και έξω την πλάτη

Το ιδιαίτερο στοιχείο ήταν φυσικά τα ροζ φτερά, λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες, στη μέση, στους γοφούς και στον λαιμό, σχηματίζοντας ένα statement κολάρο, θυμίζοντας κάτι από ελισαβετιανή αισθητική.

Η στιλιστική της επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς οι αποχρώσεις του φορέματος ταίριαζαν απόλυτα με τη ροζ, blush παλέτα της Kylie Cosmetics, καθιστώντας το look ιδανικό για τη γιορτινή βραδιά.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αξίζει να πούμε πως είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην πασαρέλα του Conner Ives στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για τη συλλογή Άνοιξη 2026, επιβεβαιώνοντας πως η Jenner ξέρει πώς να μεταφέρει τις τάσεις της μόδας από το runway στην πραγματική ζωή με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.