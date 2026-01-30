Κριστίνα Αγκιλέρα: Ποζάρει τόπλες φορώντας μόνο μια φούστα και ένα κόσμημα - Το περιδέραιο άνω των 50 καρατίων που επέλεξε

Diamonds are forever

Η Κριστίνα Αγκιλέρα έκανε ένα post στο προφίλ της στο Instagram, με μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει τόπλες, καλύπτοντας το στήθος με τα χέρια της, και φυσικά οι διαδικτυακοί της φίλοι ενθουσιάστηκαν, όχι όμως μονάχα με την πόζα αλλά με το περιδέραιο που κοσμούσε τον λαιμό της.

Η 45χρονη pop star μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους φαν της με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι και, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, πόζαρε φορώντας μονάχα μια μαύρη tutu φούστα και ένα μοναδικό περιδέραιο.

Instagram/@xtina

H τόπλες φωτογραφίες της Κριστίνα Αγκιλέρα με περιδέραιο άνω των 50 καρατίων

Για την ακρίβεια, πρόκειται για ένα μοναδικό κομμάτι από τη συλλογή Haute Joaillerie του οίκου Chopard και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων σε κίτρινες και λευκές αποχρώσεις.

Instagram/@xtina

Διαθέτει διαμάντια υψηλής καθαρότητας, συνολικού βάρους άνω των 50 καρατίων, με το κεντρικό κίτρινο διαμάντι radiant cut να φτάνει μόνο του τα 20,09 καράτια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Northern lights, parisian nights», δίνοντας έναν πιο ποιητικό τόνο στη δημοσίευση, ενώ σε επόμενες φωτογραφίες του κάρουζελ φαίνεται να απαθανατίζει τις στιγμές της στο Παρίσι, και σε ορισμένες και με διαφορετικό hairlook.

Instagram/@xtina