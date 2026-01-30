Jessie J: Επέστρεψε στη σκηνή και μίλησε για τον καρκίνο: «Ήταν ό,τι πιο αγενές μπορούσε να μου κάνει το στήθος μου»

Η Jessie J μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, αποκαλύπτοντας στο κοινό πτυχές από την προσωπική της μάχης με τον καρκίνο του μαστού.

Η 37χρονη τραγουδίστρια, Jessie J, ανέβηκε στη σκηνή της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της περιοδείας «No Secrets Tour» και δεν δίστασε να αναφερθεί δημόσια στη διάγνωσή της, αλλά και στη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε.

Όπως διαβάζουμε στο People, στην εμφάνισή της στο Irving Plaza, μίλησε στο κοινό της για όσα πέρασε τον τελευταίο χρόνο. Η ίδια είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της για τον καρκίνο του μαστού, τον Ιούνιο του 2025, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Don’t Tease Me with a Good Time».

H Jessie J μίλησε για τον καρκίνο: «Ήταν ό,τι πιο αγενές μπορούσε να μου κάνει το στήθος μου»

«Το 2025 ήταν για μένα η χρονιά της προοπτικής. Ήταν η χρονιά που έμαθα να διαλέγω τις μάχες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ δεν δίστασε να αστειευτεί για το timing της διάγνωσης, λέγοντας:

«Το να διαγνωστώ με καρκίνο του μαστού μόλις δέκα ημέρες πριν κυκλοφορήσω νέο άλμπουμ μετά από χρόνια ήταν ειλικρινά το πιο αγενές πράγμα που θα μπορούσε να μου κάνει ποτέ το στήθος μου. Δηλαδή, σοβαρά τώρα;»

Το κοινό αντέδρασε με γέλια, με την ίδια να προσθέτει: «Κανείς δεν ξέρει πώς να αντιδράσει όταν αρχίζω να κάνω αστεία για τον καρκίνο του στήθους».

Περιέγραψε αυτή την περίοδο ως «παράξενη αλλά βαθιά αποκαλυπτική», εξηγώντας πως ένιωσε ότι η προσωπική και η καλλιτεχνική της ταυτότητα ενώθηκαν. «Ήταν σαν η Jessica και η Jessie J να κρατιούνται χέρι - χέρι για να τα καταφέρουν. Ως μητέρα, ως καλλιτέχνιδα, ως φίλη, ως κόρη, όλα έγιναν ένα», είπε.

Αναφερόμενη στη ζωή μετά τη μαστεκτομή, συνέχισε στο ίδιο ειλικρινές και χιουμοριστικό ύφος λέγοντας «τα στήθη μου είναι λίγο… ασυντόνιστα πλέον, αλλά δεν πειράζει. Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, οπότε όλα καλά».

Συγκινητική ήταν και η στιγμή που απευθύνθηκε σε όσους στο κοινό έχουν περάσει ή περνούν καρκίνο: «Για όποιον έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση ή μπορεί να βρεθεί στο μέλλον, κρατηθείτε. Κρατηθείτε γερά».

«Να τρώτε καλά, να αισθάνεστε καλά, να περιβάλλεστε από καλούς ανθρώπους. Ένα θετικό μυαλό βοηθά το σώμα να θεραπευτεί από μέσα προς τα έξω. Δεν θεραπεύει τα πάντα, αλλά στηρίζει. Και η αλήθεια είναι ότι η αρρώστια, όταν έρχεται ξαφνικά, απλώς… είναι χάλια» είπε κλείνοντας.